VIDEO: Výbuch Liverpoolu vo štvrťfinále pohára. Arsenal vypadol so Southamptonom

Futbalisti Manchestru City rozdrvili vo štvrťfinále Anglického pohára Liverpool 4:0 predovšetkým vďaka hattricku Nora Erlinga Haalanda a po nedávnom triumfe v Ligovom pohári nad Arsenalom sú na dobrej ceste do Wembley.
Na svojom štadióne v najstaršej svetovej súťaži vyhrali už 18 zápasov v rade a Liverpoolu pripravili najťažšiu pohárovú prehru za posledných 80 rokov.
Dnes sú ešte na programe stretnutia Chelsea - Port Vale a Southampton - Arsenal. Štvrťfinálový program uzavrie nedeľňajší zápas West Hamu s Leedsom.
Citizens vyhrali nad Liverpoolom v tejto sezóne už tretíkrát, čo sa im podarilo naposledy v roku 1947.
Vo februári na Anfielde rozhodol Haaland penaltou v nastavení a nórsky kanonier premenil pokutový kop aj tentoraz.
Ešte do prestávky pridal hlavou druhý gól a znovu sa trafil po zmene strán. Medzitým gruzínsky brankár Mamardašvili, ktorý nahradil zraneného Brazílčana Alissona, nedosiahol na strelu ghanského útočníka Semenya.
Hostia mohli zaznamenať aspoň čestný úspech, ale Trafford, ktorý dostal medzi tyčami prednosť pred Talianom Donnarummou, penaltu Egypťana Salaha zneškodnil.
Liverpool utrpel naposledy podobný debakel v Anglickom pohári v roku 1946, keď prehral s Boltonom 0:5.
Futbalisti Arsenalu Londýn nepostúpili do semifinále anglického FA Cupu. Lídri Premier League prehrali vo štvrťfinále na pôde druholigového Southamptonu 1:2. O nečakanom triumfe „svätcov" rozhodol v 85. minúte Shea Charles.
Southampton viedol od 35. minúty po presnom zásahu Rossa Stewarta. V 68. minúte vyrovnal švédsky reprezentant Viktor Gyökeres, Charles však v závere rozhodol o vyradení favorita.
FA Cup - štvrťfinále:
Manchester City - FC Liverpool 4:0 (2:0)
Góly: 39., 45+2., 57. Haaland (prvý z 11 m), 50. Semenyo
FC Chelsea - Port Vale 7:0 (3:0)
Góly: 2. Hato, 25. Joao Pedro, 42. Lawrence-Gabriel (vlastný), 57. Adarabioyo, 69. Andrey Santos, 82. Estevao, 90.+2. Garnacho
FC Southampton - FC Arsenal 2:1 (1:0)
Góly: 35. Stewart, 85. Charles - 68. Gyökeres