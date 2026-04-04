VIDEO: Na trávniku bol len desať minút. Suslov videl priamu červenú kartu

Slovenský futbalista Hellasu Verona Tomáš Suslov. (Autor: TASR/AP)
TASR|4. apr 2026 o 17:06 (aktualizované 4. apr 2026 o 22:44)
Adam Obert prehral so svojím tímom proti Sassuolu.

Futbalisti Cagliari v zostave so slovenským reprezentantom Adamom Obertom prehrali v 31. kole talianskej Serie A na pôde Sassuola 1:2.

V neúplnej tabuľke patrí Sardínčanom 15. miesto. Obert odohral celý zápas.

Hellas Verona prehral s Fiorentinou 0:1. Tomáš Suslov nastúpil za domácich štvrťhodinu pred koncom a v 86. minúte videl červenú kartu.

Serie A - 31. kolo

US Sassuolo - Cagliari Calcio 2:1 (0:1)

Góly: 50. Garcia, 78. Pinamonti - 30. Esposito (z 11 m)

/A. Obert (Cagliari) odohral celý zápas/


Hellas Verona- ACF Fiorentina 0:1 (0:0)

Gól: 82. Fagioli

ČK: 86. Suslov – 86. Gudmundsson

/T. Suslov (Hellas) nastúpil v 75. min a v 86. min videl ČK/

Lazio Rím - Parma Calcio 1:1 (0:1)

Góly: 77. Noslin – 15. Del Prato

Tabuľka Serie A

Serie A

    Jonathan Rowe oslavuje gól.
