VIDEO: Na trávniku bol len desať minút. Suslov videl priamu červenú kartu

Futbalisti Cagliari v zostave so slovenským reprezentantom Adamom Obertom prehrali v 31. kole talianskej Serie A na pôde Sassuola 1:2.
V neúplnej tabuľke patrí Sardínčanom 15. miesto. Obert odohral celý zápas.
Hellas Verona prehral s Fiorentinou 0:1. Tomáš Suslov nastúpil za domácich štvrťhodinu pred koncom a v 86. minúte videl červenú kartu.
Serie A - 31. kolo
US Sassuolo - Cagliari Calcio 2:1 (0:1)
Góly: 50. Garcia, 78. Pinamonti - 30. Esposito (z 11 m)
/A. Obert (Cagliari) odohral celý zápas/
Hellas Verona- ACF Fiorentina 0:1 (0:0)
Gól: 82. Fagioli
ČK: 86. Suslov – 86. Gudmundsson
/T. Suslov (Hellas) nastúpil v 75. min a v 86. min videl ČK/
Lazio Rím - Parma Calcio 1:1 (0:1)
Góly: 77. Noslin – 15. Del Prato