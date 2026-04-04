Skvelá prestrelka priniesla sedem gólov. Rennes sa udržal v hre o Ligu majstrov

Futbalisti Racingu Štrasburg zvíťazili v 28. kole francúzskej Ligue 1 nad OGC Nice 3:1.
V neúplnej tabuľke figurujú na ôsmom mieste. Brest prehral so Stade Rennes 3:4.
Ligue 1 - 28. kolo
Stade Brest - Stade Rennes 3:4 (1:2)
Góly: 4. a 57. Ebimbe, 70. Lascary – 35. a 74. Lepaul (oba z 11 m), 20. Blas, 63. Embolo
Racing Štrasburg - OGC Nice 3:1 (3:0)
Góly: 28. Godo, 36. Enciso, 42. El-Murabet – 82. Mendy
OSC Lille - Racing Lens 3:0 (1:0)
Góly: 44. Haraldsson, 49. Correia, 58. Fernandez-Pardo (z 11 m)