Slovenský futbalista pomohol Jabloncu k jasnej výhre. V tabuľke sa dotiahol na Plzeň

Dominik Hollý. (Autor: X/FK Jablonec)
TASR|4. apr 2026 o 17:36 (aktualizované 4. apr 2026 o 20:39)
Severočesi tiež pretrhli šnúru troch prehier.

Slovenský futbalista Dominik Hollý pomohol gólom k triumfu Jablonca na pôde Zlína 3:0 v sobotňajšom stretnutí 28. kola českej najvyššej súťaže.

Slovenský krídelník sa presadil v 36. minúte a zvýšil na 2:0.

Severočesi tak pretrhli šnúru troch prehier. V tabuľke im patrí 4. priečka s mankom 16 bodov na vedúcu Slaviu Praha, ktorá má zápas k dobru.

Česká liga - 28. kolo

FC Zlín - FK Jablonec 0:3 (0:2)

Góly: 26. Jawo, 36. Hollý, 59. Tekijaški

/M. Pišoja do 46. min - S. Nebyla celý duel, D. Hollý do 75. min, S. Lavrinčík od 85. min/

Slovan Liberec - 1. FC Slovácko 2:1 (1:1)

Góly: 36. Krollis, 66. Diakite - 38. Havlík

/P. Dulay od 70. min, L. Letenay a brankár I. Krajčírik sedeli na lavičke - F. Vaško a P. Blahút celý duel, M. Koscelník od 69. min, M. Šviderský od 77. min, A. Fiala na lavičke/

Sigma Olomouc - FK Mladá Boleslav 2:4 (0:1)

Góly: 65. Baráth, 76. Šturm - 43., 56. a 57. Kabongo, 60. John

/M Malý celý duel, brankár M. Hruška sedel na lavičke - M. Králik celé stretnutie/

Dukla Praha - FK Pardubice 0:2 (0:0)

Góly: 61. Patrák, 87. Tijani (vlastný)

/R. Mikuš nastúpil v 78. min - S. Kopásek sedel na lavičke/

Viktoria Plzeň - FK Teplice 2:2 (0:0)

Góly: 83. Krčík (z 11 m), 90.+8. Kadlec - 85. Pulkrab, 90.+10. Auta, 90.+7. ČK: Mareček (Teplice)

Tabuľka českej ligy

