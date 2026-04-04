Slovenský futbalista pomohol Jabloncu k jasnej výhre. V tabuľke sa dotiahol na Plzeň

Slovenský futbalista Dominik Hollý pomohol gólom k triumfu Jablonca na pôde Zlína 3:0 v sobotňajšom stretnutí 28. kola českej najvyššej súťaže.
Slovenský krídelník sa presadil v 36. minúte a zvýšil na 2:0.
Severočesi tak pretrhli šnúru troch prehier. V tabuľke im patrí 4. priečka s mankom 16 bodov na vedúcu Slaviu Praha, ktorá má zápas k dobru.
Česká liga - 28. kolo
FC Zlín - FK Jablonec 0:3 (0:2)
Góly: 26. Jawo, 36. Hollý, 59. Tekijaški
/M. Pišoja do 46. min - S. Nebyla celý duel, D. Hollý do 75. min, S. Lavrinčík od 85. min/
Slovan Liberec - 1. FC Slovácko 2:1 (1:1)
Góly: 36. Krollis, 66. Diakite - 38. Havlík
/P. Dulay od 70. min, L. Letenay a brankár I. Krajčírik sedeli na lavičke - F. Vaško a P. Blahút celý duel, M. Koscelník od 69. min, M. Šviderský od 77. min, A. Fiala na lavičke/
Sigma Olomouc - FK Mladá Boleslav 2:4 (0:1)
Góly: 65. Baráth, 76. Šturm - 43., 56. a 57. Kabongo, 60. John
/M Malý celý duel, brankár M. Hruška sedel na lavičke - M. Králik celé stretnutie/
Dukla Praha - FK Pardubice 0:2 (0:0)
Góly: 61. Patrák, 87. Tijani (vlastný)
/R. Mikuš nastúpil v 78. min - S. Kopásek sedel na lavičke/
Viktoria Plzeň - FK Teplice 2:2 (0:0)
Góly: 83. Krčík (z 11 m), 90.+8. Kadlec - 85. Pulkrab, 90.+10. Auta, 90.+7. ČK: Mareček (Teplice)