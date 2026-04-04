VIDEO: Schick strelil v prestrelke jubilejný gól. Bayern bol blízko prehry, zápas otočil tromi gólmi

Patrik Schick je prvým českým futbalistom, ktorý dal v prestížnych ligách sto gólov. Dnes ako striedajúci hráč prispel penaltou k výhre Bayeru Leverkusenu 6:3 nad predposledným Wolfsburgom.
Prvých šestnásť gólov dal český útočník v talianskej lige v službách Sampdorie Janov a AS Rím, ďalší už pridal v Bundeslige, najskôr za Lipsko a od roku 2020 strieľa v drese Bayeru.
Dnes prišiel na trávnik až po zmene strán a z pokutového kopu vyrovnal na 3: 3. Bol to jeho desiaty ligový gól v tejto sezóne.
Jeho spoluhráči pridali ďalšie tri góly, Leverkusen po troch remízach v rade slávil tri body a v tabuľke si upevnil šieste miesto.
Futbalisti Bayernu Mníchov zvíťazili v 28. kole nemeckej Bundesligy na pôde Freiburgu 3:2, hoci ešte v 80. minúte prehrávali 0:2.
Bavorov naštartoval dvoma gólmi Tom Bischof a v 90+9. minúte rozhodol o ich triumfe Lennart Karl.
Bayern má na čele tabuľky 12-bodový náskok pred Borussiou Dortmund, ktorú večer čakal zápas na ihrisku VfB Stuttgart.
Freiburg sa ujal vedenia v 46. minúte zásluhou Švajčiara Johana Manzambiho. V 71. minúte zvýšil náskok domácich Lucas Holer.
Úradujúcemu majstrovi sa však podaril dokonalý obrat. Bayern naposledy v lige prehral v januári, keď v bavorskom derby nestačil na Augsburg.
Bundesliga - 28. kolo:
SC Freiburg - Bayern Mníchov 2:3 (0:0)
Góly: 46. Manzambi, 71. Holer - 81. a 90+2. Bischof, 90+9. Karl
Bayer Leverkusen - VfL Wolfsburg 6:3 (2:3)
Góly: 30. a 44. Grimaldo (prvý z 11 m), 53. Schick (z 11 m), 68. Tapsoba, 74. Maza, 90+6. Tillman - 16. Wind, 32. Mæhle, 38. Eriksen (z 11 m)
/D. Vavro (Wolfsburg) odohral celý zápas a dostal ŽK/
Werder Brémy - RB Lipsko 1:2 (0:1)
Góly: 90+4. Musah - 15. Nusa, 52. Romulo
SV Hamburg - FC Augsburg 1:1 (0:1)
Góly: 61. Konigsdorffer - 23. Chaves
ČK: 64. Muheim (Hamburg)
TSG Hoffenheim - FSV Mainz 1:2 (1:1)
Góly: 23. Asllani - 13. a 79. Tietz
Borussia Mönchengladbach - 1. FC Heidenheim 2:2 (1:1)
Góly: 16. Mohya, 74. Honorat - 26. Mainka, 64. Busch
VfB Stuttgart - Borussia Dortmund 0:2 (0:0)
Góly: 90+4. Adeyemi, 90+6. Brandt