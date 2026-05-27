Vzkriesil tradičný klub, dostal uznanie. Lampard sa stal v Anglicku trénerom roka

Frank Lampard vyhral anketu Ligovej trénerskej asociácie o najlepšieho trénera v anglickom futbale. Ocenenie získal po tom, čo doviedol Coventry City po 25 rokoch späť do Premier League.
Lampard v ankete medzi trénermi štyroch najvyšších súťaží porazil okrem iného aj Mikela Artetu.
Kouč Arsenalu, ktorý v uplynulej sezóne doviedol Arsenal k prvému titulu po 22 rokoch, získal cenu pre najlepšieho trénera Premier League.
Popri Lamparde a Artete sa o hlavnú cenu uchádzali tiež Keith Andrews z Brentfordu, Unai Emery z Aston Villy, Pep Guardiola z Manchestru City, Andoni Iraola z Bournemouthu, Michael Skubala z Lincoln City a Andy Woodman z Bromley.