Vzkriesil tradičný klub, dostal uznanie. Lampard sa stal v Anglicku trénerom roka

Frank Lampard
Frank Lampard
ČTK|27. máj 2026 o 08:21
V hlasovaní porazil Artetu.

Frank Lampard vyhral anketu Ligovej trénerskej asociácie o najlepšieho trénera v anglickom futbale. Ocenenie získal po tom, čo doviedol Coventry City po 25 rokoch späť do Premier League.

Lampard v ankete medzi trénermi štyroch najvyšších súťaží porazil okrem iného aj Mikela Artetu.

Kouč Arsenalu, ktorý v uplynulej sezóne doviedol Arsenal k prvému titulu po 22 rokoch, získal cenu pre najlepšieho trénera Premier League.

Popri Lamparde a Artete sa o hlavnú cenu uchádzali tiež Keith Andrews z Brentfordu, Unai Emery z Aston Villy, Pep Guardiola z Manchestru City, Andoni Iraola z Bournemouthu, Michael Skubala z Lincoln City a Andy Woodman z Bromley.

