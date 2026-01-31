VIDEO: Haraslín prebudil Spartu po zimnej pauze. Výhru režíroval dvomi gólmi

Lukáš Haraslín (v strede) sa teší z gólu so spoluhráčmi
Lukáš Haraslín (v strede) sa teší z gólu so spoluhráčmi (Autor: X/AC Sparta Praha)
31. jan 2026 o 19:57
Sparta triumfovala na pôde Dukly.

Slovenský futbalový reprezentant Lukáš Haraslín dvoma gólmi zariadil víťazstvo Sparty Praha nad Duklou Praha 3:0 v 20. kole českej Chance ligy.

„Rudí“ si upevnili 2. miesto v tabuľke a na vedúcu Slaviu, ktorá má zápas k dobru, strácajú štyri body.

Dukla spadla na dno 16-člennej tabuľky.

Haraslín otvoril skóre duelu v 24. minúte, keď nekompromisne premenil pokutový kop.

VIDEO: Prvý gól Lukáša Haraslína

Druhý gólový moment sa zrodil v 73. minúte, na konci ktorej si naviedol loptu do svojej typickej pozície na pravú nohu a z hranice šestnástky prekonal strelou k vzdialenej žrdi brankára Rihardsa Matrevicsa.

VIDEO: Druhý gól Lukáša Haraslína

V 82. minúte prepustil svoje miesto na ihrisku Peruánčanovi Joaovi Grimaldovi, ktorý uzavrel na konečných 3:0 pre Spartu.

Dvadsaťdeväťročný slovenský krídelník má na konte šesť ligových gólov v 15 dueloch.

FK Jablonec zvíťazil nad FK Teplice 1:0. Mužstvu zo severu Čiech zabezpečil plný bodový zisk v 20. minúte gambijský útočník Lamin Jawo.

Jablonec má na konte 38 bodov a patrí mu 3. miesto. Teplice sú v tabuľke desiate s 21 bodmi.

Česká liga - 20. kolo:

Dukla Praha - AC Sparta Praha 0:3 (0:1)

Góly: 24. a 73. HARASLÍN (prvý z 11 m), 89. Grimaldo. ČK: 79. Traore (Dukla) po druhej ŽK.

/L. Haraslín hral do 82. minúty./

FK Jablonec - FK Teplice 1:0 (1:0)

Gól: 20. Jawo. ČK: 70. Okeke (Jablonec)

/D. Hollý nastúpil od 77. minúty, S. Nebyla hral od 72. min, S. Lavrinčík bol na lavičke náhradníkov - M. Riznič odohral celý duel, R. Ludha a J. Jakubko do hry nezasiahli/

FK Mladá Boleslav - Bohemians Praha 1905 2:2 (0:1)

Góly: 69. Lehký, 76. Buryán - 16. Hůlka, 74. Lischka

/M. Králik odohral celý zápas - T. Frühwald bol na lavičke náhradníkov/

Sigma Olomouc - FC Hradec Králové 1:0 (0:0)

Gól: 51. Kliment

/M. Malý odohral celý zápas, M. Hruška bol na lavičke - S. Dancák hral do 65. minúty, L. Čmelík, A. Griger a J. Uhrinčať boli na lavičke/

Tabuľka Chance ligy

Česko

    VIDEO: Haraslín prebudil Spartu po zimnej pauze. Výhru režíroval dvomi gólmi

dnes 19:57
    dnes 19:57
