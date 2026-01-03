Barcelona sa v mestskom derby dlho nedokázala presadiť. Zvládla záver a vyvíja tlak na Real

Dani Olmo oslavuje gól v sieti Espanyolu.
Dani Olmo oslavuje gól v sieti Espanyolu. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, ČTK|3. jan 2026 o 23:19
Villarreal preskočil v tabuľke Atlético Madrid.

Futbalisti Barcelony vyhrali v zápase španielskej ligy na ihrisku mestského rivala Espanyolu 2:0. Líder tabuľky rozhodol až gólmi v poslednej päťminútovke.

Víťazný gól dal až v 86. min striedajúci Dani Olmo, na neho potom ešte nadviazal deviatou trefou v sezóne ďalší náhradník Robert Lewandowski. Barcelona vedie La Ligu o sedem bodov pred Realom Madrid, ktorý má k dobru nedeľňajší zápas proti Betisu Sevilla.

Olmo prišiel na ihrisko v 64. min a nastúpil prvýkrát od začiatku decembra. Gól dal pri treťom štarte za sebou. Nadviazal na posledný presný zásah do siete Atlética Madrid, krátko po ktorom musel pre zranenie ramena striedať.

Barcelona zvíťazila v ôsmom súťažnom zápase po sebe a štvrtýkrát za sebou výsledkom 2:0. Espanyol prehral po piatich víťazstvách a v tabuľke zostal piaty.

Villarreal vyhral 3:1 na ihrisku Elche a ukončil súperovi domácu neporaziteľnosť v sezóne. V tabuľke sa "Žltá ponorka" posunula na tretie miesto pred Atlético, navyše odohrala oproti madridskému tímu o zápas menej.

Na vlastnom štadióne už v lige neprehrali len Barcelona a Atlético. Osud Elche sa začal napĺňať už v prvej štvrťhodine po góloch Moleira a Mikautadzeho.

Domáci síce do polčasu znížili, ale dvojgólový náskok Villarrealu sedem minút pred koncom vrátil krajný bek Pedraza. Hostia zvíťazili po troch súťažných porážkach.

La Liga - 18. kolo

Espanyol Barcelona - FC Barcelona 0:2 (0:0)

Góly: 86. Olmo, 90. Lewandowski

Celta Vigo - CF Valencia 4:1 (1:0)

Góly: 33. a 59. Iglesias (prvý z 11 m), 83. El Abdellaoui, 90+5. Alvarez - 70. Pepelu

CA Osasuna - Athletic Bilbao 1:1 (1:0)

Góly: 34. Garcia - 71. Guruzeta

Elche CF - CF Villarreal 1:3 (1:2)

Góly: 30. Neto - 7. Moleiro, 13. Mikautadze, 83. Pedraza

Tabuľka La Ligy

La Liga

    dnes 23:19
