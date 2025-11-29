Paríž St. Germain utrpel druhú prehru v sezóne. Monako mu nedovolilo skórovať

Momentka zo zápasu Monaco - PSG
Momentka zo zápasu Monaco - PSG (Autor: X/Paris Saint-Germain)
TASR|29. nov 2025 o 19:09
Na čele Ligue 1 ho môže predbehnúť Marseille.

Úradujúci francúzsky futbalový majster Paríž Saint-Germain si pripísal druhú prehru v prebiehajúcej ligovej sezóne.

V sobotňajšom zápase 14. kola Ligue 1 podľahol domácemu AS Monaco 0:1. O triumfe „kniežat“ rozhodol gól Takumiho Minamina zo 68. minúty.

Domáci dohrávali zápas bez vylúčeného Thila Kehrera.

PSG utrpel prvú prehru v lige od 22. septembra a môže prísť o post lídra, druhý Olympique Marseille a tretí Racing Lens zaostávajú zhodne o dva body, no duely 14. kola ich len čakajú.

Monako zastavilo sériu troch prehier, v tabuľke mu patrí priebežne šiesta priečka, na PSG stráca sedem bodov.

Ligue 1 - 14. kolo:

AS Monaco - Paríž Saint-Germain 1:0 (0:0)

Gól: 69. Minamino, ČK: 80. Kehrer (Monaco)

