Island neudržal dvojgólové vedenie. Maďarov zachránil gól v závere zápasu

Richie Laryea a Jon Dagur Thorsteinsson. (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
TASR|28. mar 2026 o 21:10
San Maríno prehralo s Faerskými ostrovmi len o gól.

Futbalisti Pobrežia Slonoviny zvíťazili v sobotňajšom prípravnom zápase dvoch účastníkov MS 2026 nad Kórejskou republikou 4:0.

Senegal zdolal na parížskom Stade de France reprezentáciu Peru 2:0. Škótsko prehralo s Japonskom 0:1, Kanada remizovala s Islandom 2:2.

Prípravné zápasy - 28. marec

Škótsko - Japonsko 0:1 (0:0)

Gól: 84. Ito

Kanada - Island 2:2 (0:2)

Góly: 67. a 76. David (oba z 11 m) - 9. a 21. Oskarsson, ČK: 80. Buchanan (Kan.)

Maďarsko - Slovinsko 1:0 (0:0)

Gól: 79. Schon

Senegal - Peru 2:0 (1:0)

Góly: 41. Jackson, 54. Sarr

Kórejská republika - Pobrežie Slonoviny 0:4 (0:2)

Góly: 35. Guessand, 45+1. Adingra, 62. Godo, 90+4. Singo

San Maríno - Faerské Ostrovy 1:2 (1:1)

Góly: 22. Giacopetti - 45+1. Andreasen, 65. Frederiksberg

Reprezentácie

