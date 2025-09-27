Fantastický debut Hancka v madridskom derby. Atlético dalo Realu 5 gólov

MADRID. Slovenský futbalista Dávid Hancko sa vo svojom prvom madridskom derby dočkal víťazstva. Jeho Atlético zdolalo doma Real rozdielom triedy 5:2 aj vďaka dvom gólom z druhého polčasu od Juliana Alvareza.
Atlético sa posunulo na štvrté miesto tabuľky, Real je napriek prehre prvý, ale môže ho predbehnúť Barcelona, ktorá stráca dva body a v nedeľu privíta doma Real Sociedad San Sebastian.
Atlético malo lepší vstup do zápasu a v 14. minúte otvoril skóre hlavou Robin le Normand. Real sa dostal k prvej väčšej šanci až v 25. minúte, no hneď bola gólová v podaní peknej akcie a strely z uhla od Kyliana Mbappeho.
Za obranu ho vysunul Arda Güler, ktorý o jedenásť minúte neskôr upravil na 2:1 pre hostí. Do šatní sa však išlo za vyrovnaného stavu, keďže v nadstavenom čase skóroval aktívny Alexander Sörloth.
VIDEO: Gól Le Normanda na 1:0
Po zmene strán úradoval Alvarez, v 50. minúte premenil pokutový kop po tom, čo Güler zasiahol v šestnástke nohou do hlavy le Normanda, a v 64. predviedol krásny priamy kop k ľavej žrdi, na ktorý si Thibaut Courtois síce siahol, ale gólu nezabránil.
V nadstavenom čase ešte využil brejk striedajúci Antoine Griezmann a upravil na konečných 5:2. Pre Real to bola prvá prehra pod trénerom Xabim Alonsom.
VIDEO: Gól Juliana Alvareza
Hancko hral na ľavom kraji obrany, kde zvádzal súboje najprv s Gülerom a potom aj so striedajúcim Francom Mastantuonom.
Na ihrisku bol do 83. minúty, keď ho vystriedal Javi Galan. Slovenský reprezentant sa dostal aj k jednej strele a mal 23 úspešných prihrávok.
La Liga - 7. kolo
Atlético Madrid - Real Madrid 5:2 (2:2)
Góly: 14. le Normand, 45+3. Sörloth, 50. a 64. Alvarez (prvý z 11m), 90.+3 Griezmann - 25. Mbappe, 36. Güler
Rozhodca: Rojas, ŽK: Sörloth, Gonzalez, Lenglet, Simeone, Gallagher - Güler, Asencio, Carreras, Mastantuono
Atlético: Oblak - Llorente, le Normand, Lenglet, HANCKO (83. Galan) - Simeone (90.+2 Baena), Barrios, Koke, Gonzalez (83. Griezmann) - Sörloth (67. Gallagher), Alvarez (90.+2 Molina)
Real: Courtois - Carvajal (59. Camavinga), Militao (46. Asencio), Huijsen (89. Garcia), Carreras - Güler (59. Mastantuono), Valverde, Tchouameni, Vinicius - Bellingham (70. Rodrygo), Mbappe
Getafe CF - Levante UD 1:1 (0:1)
Góly: 57. Iglesias - 26. Romero