Neapol zvládol šláger proti Interu Miláno. Doma zvíťazil a je na priebežnom prvom mieste

Scott McTominay oslavuje gól v sieti Interu Miláno.
Scott McTominay oslavuje gól v sieti Interu Miláno. (Autor: TASR/AP)
TASR|25. okt 2025 o 20:10 (aktualizované 25. okt 2025 o 20:30)
Udinese Calcio zdolalo US Lecce 3:2.

RÍM. Futbalisti SSC Neapol bez zraneného slovenského reprezentanta Stanislava Lobotku zvíťazili v sobotňajšom šlágri 8. kola talianskej Serie A nad Interom Miláno 3:1.

Úradujúci šampióni sa dostali na čelo tabuľky, pred druhým AC Miláno majú jednobodový náskok. Góly Neapola vsietili Kevin de Bruyne, Scott McTominay a Frank Anguissa.

Inter mohol otvoriť skóre v 14. minúte, keď sa Lautaro Martinez ocitol sám zoči-voči Vanjovi Milinkovićovi-Savičovi, no brankár Neapola predviedol skvelý zákrok.

Domáci sa ujali vedenia v 33. minúte, keď de Bruyne premenil pokutový kop nariadený za faul Henricha Mchitarjana na Giovanniho di Lorenza. Belgičan si však pri penalte natiahol stehenný sval a musel ísť dole z ihriska.

V 41. minúte mohol vyrovnať Alessandro Bastoni, no opečiatkoval brvno a v závere polčasu trafil Denzel Dumfries žrď. V 54. minúte zvýšil náskok Neapola McTominay.

Inter znížil zásluhou úspešnej penalty Hakana Calhanoglua, no v 66. minúte spečatil triumf Neapola Anguissa.

Hráči Udinese Calcio zdolali US Lecce 3:2 a v neúplnej tabuľke sa posunuli na ôsme miesto.

Serie A - 8. kolo:

SSC Neapol - Inter Miláno 3:1 (1:0)

Góly: 33. De Bruyne (z 11 m), 54. McTominay, 66. Anguissa - 59. Calhanoglu (z 11 m)

Udinese Calcio - US Lecce 3:2 (2:0)

Góly: 16. Karlström, 37. Davis, 89. Buksa - 59. Berisha, 90+6. N’Dri

FC Parma - Calcio Como 0:0

Tabuľka Serie A

Serie A

    dnes 20:10
