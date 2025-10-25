Neapol zvládol šláger proti Interu Miláno. Doma zvíťazil a je na priebežnom prvom mieste

RÍM. Futbalisti SSC Neapol bez zraneného slovenského reprezentanta Stanislava Lobotku zvíťazili v sobotňajšom šlágri 8. kola talianskej Serie A nad Interom Miláno 3:1.
Úradujúci šampióni sa dostali na čelo tabuľky, pred druhým AC Miláno majú jednobodový náskok. Góly Neapola vsietili Kevin de Bruyne, Scott McTominay a Frank Anguissa.
Inter mohol otvoriť skóre v 14. minúte, keď sa Lautaro Martinez ocitol sám zoči-voči Vanjovi Milinkovićovi-Savičovi, no brankár Neapola predviedol skvelý zákrok.
Domáci sa ujali vedenia v 33. minúte, keď de Bruyne premenil pokutový kop nariadený za faul Henricha Mchitarjana na Giovanniho di Lorenza. Belgičan si však pri penalte natiahol stehenný sval a musel ísť dole z ihriska.
V 41. minúte mohol vyrovnať Alessandro Bastoni, no opečiatkoval brvno a v závere polčasu trafil Denzel Dumfries žrď. V 54. minúte zvýšil náskok Neapola McTominay.
Inter znížil zásluhou úspešnej penalty Hakana Calhanoglua, no v 66. minúte spečatil triumf Neapola Anguissa.
Hráči Udinese Calcio zdolali US Lecce 3:2 a v neúplnej tabuľke sa posunuli na ôsme miesto.
Serie A - 8. kolo:
SSC Neapol - Inter Miláno 3:1 (1:0)
Góly: 33. De Bruyne (z 11 m), 54. McTominay, 66. Anguissa - 59. Calhanoglu (z 11 m)
Udinese Calcio - US Lecce 3:2 (2:0)
Góly: 16. Karlström, 37. Davis, 89. Buksa - 59. Berisha, 90+6. N’Dri