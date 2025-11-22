Obert sa nezúčastnil prestrelky proti Janovu. Bologna bola proti Udinese nemilosrdná

Mattia Felici.
Mattia Felici. (Autor: TASR/LaPresse via AP)
ČTK, TASR|22. nov 2025 o 18:01
ShareTweet0

Adam Obert presedel celý zápas na lavičke.

Futbalisti Cagliari v zostave bez slovenského reprezentačného obrancu Adama Oberta remizovali v 12. kole talianskej Serie A s FC Janov 3:3.

﻿Bologna zvíťazila na pôde Udinese 3:0, dva góly vsietil Tommaso Pobega.

Serie A - 12. kolo:

Cagliari Calcio - FC Janov 3:3 (2:2)

Góly: 33. a 60. Borrelli, 43. Esposito – 18. Vitinha, 41. Ostigaard, 84. Martín

ČK: 90+3. Cuffy (Janov) po druhej ŽK

/A. Obert (Cagliari) bol na lavičke/

Udinese Calcio - FC Bologna 0:3 (0:0)

Góly: 54. a 60. Pobega, 90+4. Bernardeschi

Tabuľka Serie A

Serie A

    Mattia Felici.
    Mattia Felici.
    Obert sa nezúčastnil prestrelky proti Janovu. Bologna bola proti Udinese nemilosrdná
    dnes 18:01
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Taliansko»Serie A»Obert sa nezúčastnil prestrelky proti Janovu. Bologna bola proti Udinese nemilosrdná