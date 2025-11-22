Obert sa nezúčastnil prestrelky proti Janovu. Bologna bola proti Udinese nemilosrdná

Futbalisti Cagliari v zostave bez slovenského reprezentačného obrancu Adama Oberta remizovali v 12. kole talianskej Serie A s FC Janov 3:3.
Bologna zvíťazila na pôde Udinese 3:0, dva góly vsietil Tommaso Pobega.
Serie A - 12. kolo:
Cagliari Calcio - FC Janov 3:3 (2:2)
Góly: 33. a 60. Borrelli, 43. Esposito – 18. Vitinha, 41. Ostigaard, 84. Martín
ČK: 90+3. Cuffy (Janov) po druhej ŽK
/A. Obert (Cagliari) bol na lavičke/
Udinese Calcio - FC Bologna 0:3 (0:0)
Góly: 54. a 60. Pobega, 90+4. Bernardeschi