Mallorca padla do pásma zostupu. Valjentov spoluhráč v nadstavení zahodil penaltu

Futbalisti Mallorcy v zostave so slovenským obrancom Martinom Valjentom nestačili v zápase 29. kola španielskej La Ligy na Elche 1:2.
Hostia síce išli do vedenia, no domácim sa podarilo stretnutie otočiť za deväť minút zásluhou Rafaela Mira a Teteho Morenteho.
Aspoň bod pre Mallorcu mohol vybojovať kosovský útočník Vedat Muriqi, no v nadstavenom čase druhého polčasu nepremenil pokutový kop.
Elche sa po prvej výhre v roku 2026 dostalo z pásma zostupu, v ktorom ho nahradila práve Mallorca.
La Liga - 29. kolo:
CF Elche - RCD Mallorca 2:1 (0:0)
Góly: 62. Mir, 71. Morente - 58. Torre
/M. Valjent (Mallorca) odohral celý zápas/