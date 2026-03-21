Mallorca padla do pásma zostupu. Valjentov spoluhráč v nadstavení zahodil penaltu

Momentka zo zápasu Mallorca - Elche (Autor: X/RCD Mallorca)
TASR|21. mar 2026 o 16:24
Slovák odohral celý zápas.

Futbalisti Mallorcy v zostave so slovenským obrancom Martinom Valjentom nestačili v zápase 29. kola španielskej La Ligy na Elche 1:2.

Hostia síce išli do vedenia, no domácim sa podarilo stretnutie otočiť za deväť minút zásluhou Rafaela Mira a Teteho Morenteho.

Aspoň bod pre Mallorcu mohol vybojovať kosovský útočník Vedat Muriqi, no v nadstavenom čase druhého polčasu nepremenil pokutový kop.

Elche sa po prvej výhre v roku 2026 dostalo z pásma zostupu, v ktorom ho nahradila práve Mallorca.

La Liga - 29. kolo:

CF Elche - RCD Mallorca 2:1 (0:0)

Góly: 62. Mir, 71. Morente - 58. Torre

/M. Valjent (Mallorca) odohral celý zápas/

