VIDEO: Skvelá prestrelka priniesla aj kuriózny moment. Wolfsburgu nestačil ani hetrik mladého útočníka

Freiburg oslavuje gól.
Freiburg oslavuje gól. (Autor: TASR/DPA via AP)
TASR|20. dec 2025 o 17:42
Union Berlín uspel gólom v nadstavení.

Futbalisti VfL Wolfsburg v zostave bez slovenského obrancu Denisa Vavra prehrali v 15. kole nemeckej Bundesligy s Freiburgom 3:4.

Domácim nepomohol k bodovému zisku ani hetrik Dženana Pejčinoviča.

VIDEO: Gól Wolfsburgu

V neúplnej tabuľke figurujú s 15 bodmi na 14. mieste. Hamburger SV remizoval s Eintrachtom Frankfurt 1:1.

Bundesliga - 15. kolo

FC Augsburg - Werder Brémy 0:0

Hamburger SV - Eintracht Frankfurt 1:1 (1:1)

Góly: 18. Sambi Lokonga - 26. Larsson

1. FC Kolín - Union Berlín 0:1 (0:0)

Gól: 90+1. Schäfer

ČK: 82. Den Berg (Kolín)

VfB Stuttgart - TSG 1899 Hoffenheim 0:0

VfL Wolfsburg - SC Freiburg 3:4 (1:1)

Góly: 13., 49. a 70. Pejčinovič - 5. Treu, 56. Grifo (z 11 m), 71. Seelt (vlastný), 78. Scherhant

Tabuľka Bundesligy

Bundesliga

    dnes 17:42
