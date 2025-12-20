VIDEO: Skvelá prestrelka priniesla aj kuriózny moment. Wolfsburgu nestačil ani hetrik mladého útočníka

Futbalisti VfL Wolfsburg v zostave bez slovenského obrancu Denisa Vavra prehrali v 15. kole nemeckej Bundesligy s Freiburgom 3:4.
Domácim nepomohol k bodovému zisku ani hetrik Dženana Pejčinoviča.
VIDEO: Gól Wolfsburgu
V neúplnej tabuľke figurujú s 15 bodmi na 14. mieste. Hamburger SV remizoval s Eintrachtom Frankfurt 1:1.
Bundesliga - 15. kolo
FC Augsburg - Werder Brémy 0:0
Hamburger SV - Eintracht Frankfurt 1:1 (1:1)
Góly: 18. Sambi Lokonga - 26. Larsson
1. FC Kolín - Union Berlín 0:1 (0:0)
Gól: 90+1. Schäfer
ČK: 82. Den Berg (Kolín)
VfB Stuttgart - TSG 1899 Hoffenheim 0:0
VfL Wolfsburg - SC Freiburg 3:4 (1:1)
Góly: 13., 49. a 70. Pejčinovič - 5. Treu, 56. Grifo (z 11 m), 71. Seelt (vlastný), 78. Scherhant