Lobotkov Neapol nestrelil gól na pôde súpera. Napriek tomu sa tešil z bodu

Slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka (vpravo) z Neapola a Alex Valle Gomez z Coma v súboji o loptu. (Autor: TASR)
TASR|2. máj 2026 o 20:22
Futbalisti SSC Neapol v zostave so stredopoliarom Stanislavom Lobotkom remizovali v sobotňajšom stretnutí 35. kola talianskej Serie A na ihrisku Coma 0:0. Slovenský reprezentant odohral za hostí celý zápas.

Úradujúci majster naďalej figuruje na druhom mieste tabuľky o tri body pred AC Miláno, ktoré v nedeľu čakal duel so Sassuolom.

„Partenopei“ strácajú na Inter Miláno deväť bodov, pričom líder má zápas k dobru.

Hráči Udinese Calcio zdolali Turín FC 2:0. Na domácom trávniku zvíťazili nad týmto súperom prvýkrát po vyše štyroch rokoch. 

Serie A - 35. kolo

Udinese Calcio - FC Turín 2:0 (1:0)

Góly: 45.+1 Ehizibue, 51. Kristensen

Calcio Como - SSC Neapol 0:0

/S. Lobotka (Neap.) odohral celý zápas/

Tabuľka Serie A

