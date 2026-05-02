Lobotkov Neapol nestrelil gól na pôde súpera. Napriek tomu sa tešil z bodu

Futbalisti SSC Neapol v zostave so stredopoliarom Stanislavom Lobotkom remizovali v sobotňajšom stretnutí 35. kola talianskej Serie A na ihrisku Coma 0:0. Slovenský reprezentant odohral za hostí celý zápas.
Úradujúci majster naďalej figuruje na druhom mieste tabuľky o tri body pred AC Miláno, ktoré v nedeľu čakal duel so Sassuolom.
„Partenopei“ strácajú na Inter Miláno deväť bodov, pričom líder má zápas k dobru.
Hráči Udinese Calcio zdolali Turín FC 2:0. Na domácom trávniku zvíťazili nad týmto súperom prvýkrát po vyše štyroch rokoch.
Serie A - 35. kolo
Udinese Calcio - FC Turín 2:0 (1:0)
Góly: 45.+1 Ehizibue, 51. Kristensen
Calcio Como - SSC Neapol 0:0
/S. Lobotka (Neap.) odohral celý zápas/