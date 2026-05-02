Tréner Atlética šetril Hancka, no tím uspel. Villarreal si zabezpečil Ligu majstrov

Futbalisti Atletica Madrid zvíťazili v sobotnom dueli 34. kola španielskej La Ligy na pôde Valencie 2:0.
Tréner hostí Diego Simeone nechal pred utorkovou odvetou semifinále Ligy majstrov proti Arsenalu oddychovať svoje najväčšie opory, vrátane slovenského obrancu Dávida Hancka.
Reprezentant Slovenska nebol spoločne s Julianom Alvarezom či Marcosom Llorentem ani na lavičke náhradníkov.
V základnej zostave nefiguroval ani jeden z jedenástich hráčov, ktorí nastúpili od začiatku v stredajšom prvom zápase s londýnskym klubom.
V 73. minúte napokon prišli na ihrisko Koke a Antoine Griezmann. „Los Colchoneros“ si odniesli tri body vďaka dvom striedajúcim mladíkom, ktorí gólom okorenili svoj debut v A-tíme. Skóre otvoril 20-ročný Iker Luque a na 2:0 uzavrel 18-ročný Miguel Cubo.
Hráči Villarrealu si sobotným víťazstvom 5:1 nad Levante definitívne zabezpečili miestenku v Lige majstrov 2026/2027.
Na treťom mieste majú pred piatym Realom Betis 18-bodový náskok, pričom Betis odohrá do konca sezóny už len päť duelov.
Na domácom triumfe sa najviac podieľali dvojgólový Georges Mikautadze a Nicolas Pepe s bilanciou gól a dve asistencie.
La Liga - 34. kolo:
CF Valencia - Atletico Madrid 0:2 (0:0)
Góly: 74. Luque, 82. Cubo
/D. Hancko (Atletico) nebol na zápasovej súpiske/
CF Villarreal - UD Levante 5:1 (1:0)
Góly: 38. a 68. Mikautadze, 62. Moleiro, 87. Buchanan, 90. Pepe - 51. Espi