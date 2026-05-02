Bayern prekvapujúco doma zaváhal s posledným tímom ligy. Zachránil ho francúzsky krídelník

Už istý nemecký futbalový majster Bayern Mníchov iba remizoval v sobotňajšom zápase 32. kola Bundesligy s posledným tímom tabuľky Heidenheimom 3:3.
Pred domácim publikom prehrával 0:2 aj 2:3 a bod zachránil až v úplnom závere nadstaveného času zásluhou Michaela Olisea, po ktorého strele sa lopta odrazila za bránkovú čiaru od brankára Dianta Ramaja.
Heidenheim získal z uplynulých štyroch zápasov sedem bodov, no naďalej figuruje na poslednom 20. mieste tabuľky s 9-bodovou stratou na Brémy, ktoré sú prvé nad pásmom zostupu.
Bayern nastúpil bez viacerých opôr, ktoré nechal tréner Vincent Kompany oddychovať na lavičke. Ofenzívne opory Harry Kane, Luis Diaz a Olise či skúsený Joshua Kimmich nastúpili až od druhého polčasu za nepriaznivého stavu 1:2.
Hráči VfB Stuttgart dokázali remizovať na ihrisku Hoffenheimu 3:3, hoci prehrávali 1:3 a od stavu 2:3 hrali v oslabení.
O deľbe bodov rozhodol striedajúci Tiago Tomas. Oba tímy majú po 58 bodov a figurujú na 4., resp. 5. priečke.
Bundesliga - 32. kolo
Bayern Mníchov - 1. FC Heidenheim 3:3 (1:2)
Góly: 44. a 57. Goretzka, 90.+10 Olise - 22. a 76. Zivzivadze, 31. Dinkci
Werder Brémy - FC Augsburg 1:3 (0:2)
Góly: 64. Schmid - 24. a 45.+3 Kade, 69. Jakič
Eintracht Frankfurt - SV Hamburg 1:2 (0:0)
Góly: 48. Uzun - 51. Gronbaek, 59. Vieira, ČK: 90.+12 Kristensen (Frankfurt) po 2. ŽK
TSG Hoffenheim - VfB Stuttgart 3:3 (2:1)
Góly: 8. a 49. Kramarič, 23. Toure - 20. Führich, 64. Demirovič, 90.+5 Tomas, ČK: 69. Karazor (po faule)
Union Berlín - 1. FC Kolín 2:2 (0:1)
Góly: 73. Rothe, 89. Burcu - 33. Bulter, 61. El Mala