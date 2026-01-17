Na čele francúzskej ligy je prekvapujúci tím. Toulouse so Sauerom deklasovalo súpera

Má pred Parížom St. Germain náskok bodu.

Futbalisti Racingu Lens zvíťazili v sobotnom dueli 18. kola francúzskej Ligue 1 nad AJ Auxerre 1:0. Vďaka zisku troch bodov sa vrátili na čelo priebežnej tabuľky.

Prekvapujúci líder súťaže má pred Parížom St. Germain náskok bodu. O ôsmej ligovej výhre po sebe rozhodol útočník Wesley Said, ktorý sa trafil po ôsmy raz v ročníku.

Severofrancúzsky celok v súčte s ďalšími dvoma výhrami vo Francúzskom pohári zvíťazil v desiatich zápasoch za sebou prvýkrát v klubovej histórii.

Toulouse doma zdolalo Nice 5:1, keď v druhom polčase skórovalo trikrát. Za domáce mužstvo nastúpil v 82. minúte slovenský stredopoliar Mário Sauer.

Toulouse sa posunulo na priebežnú siedmu priečku o dva body pred Štrasburg, ten má však k dobru nedeľný zápas proti poslednému FC Metz. 

Ligue 1 - 18. kolo

FC Toulouse - OGC Nice 5:1 (2:0)

Góly: 7. Hidalgo a 55. Hidalgo, 45. Magri, 74. Casseres, 80. Vignolo - 49. Wahi

/M. Sauer (Toulouse) nastúpil v 82. minúte/

Racing Lens - AJ Auxerre 1:0 (0:0)

Góly: 65. Said 

Tabuľka Ligue 1

Ligue 1

