Jablonec nečakane zakopol s posledným tímom. Nevyužil šancu dostať sa za pražské kluby

Futbalisti Jablonca prehrali v českej lige tretí zápas za sebou. V sobotnom dueli 26. kola podľahli domácej poslednej Dukle Praha 0:2.
Slovenský stredopoliar Sebastian Nebyla si v drese hostí pripísal plnú minutáž. Jeho krajan a spoluhráč Dominik Hollý odohral druhý polčas.
Jablonec zostal aj napriek prehre na 4. mieste. Dukla si pripísala len tretiu výhru v sezóne, prvú od októbra minulého roka.
Hradec Králové zdolal na domácej pôde Baník Ostrava 1:0. O najtesnejšom víťazstve rozhodol po hodine hry Ondřej Mihálik.
Celý zápas odohrali za domácich Slováci Jakub Uhrinčať a Samuel Dancák. Hradec si udržal 7. priečku, Baník je aj naďalej predposledný.
Mladá Boleslav v zostave so slovenským obrancom Martinom Králikom zvíťazila doma nad Pardubicami 2:0. Ďalší Slovák Samuel Kopásek nastúpil v drese Pardubíc na druhý polčas.
Česká liga - 26. kolo
FK Mladá Boleslav - FK Pardubice 2:0 (1:0)
Góly: 18. Ševčík, 63. Kabongo
/M. Králik odohral celý zápas - S. Kopásek odohral druhý polčas/
FK Dukla Praha - FK Jablonec 2:0 (2:0)
Góly: 13. Gilbert, 17. Penxa
/S. Nebyla odohral celý zápas, D. Hollý odohral druhý polčas, S. Lavrinčík (všetci Jablonec) celý zápas na lavičke náhradníkov/
FC Hradec Králové - FC Baník Ostrava 1:0 (0:0)
Gól: 61. Mihálik
/J. Uhrinčať a S. Dancák odohrali celý zápas - Rusnák hral do 62. minúty, J. Pira hral od 71. minúty, V. Budinský celý zápas na lavičke náhradníkov/