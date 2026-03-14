Jablonec nečakane zakopol s posledným tímom. Nevyužil šancu dostať sa za pražské kluby

Vpravo Dominik Hollý v drese FK Jablonec. (Autor: FK Jablonec - facebook)
TASR|14. mar 2026 o 17:57
Z výhry sa teší aj Mladá Boleslav či Hradec Králové.

Futbalisti Jablonca prehrali v českej lige tretí zápas za sebou. V sobotnom dueli 26. kola podľahli domácej poslednej Dukle Praha 0:2.

Slovenský stredopoliar Sebastian Nebyla si v drese hostí pripísal plnú minutáž. Jeho krajan a spoluhráč Dominik Hollý odohral druhý polčas.

Jablonec zostal aj napriek prehre na 4. mieste. Dukla si pripísala len tretiu výhru v sezóne, prvú od októbra minulého roka.

Hradec Králové zdolal na domácej pôde Baník Ostrava 1:0. O najtesnejšom víťazstve rozhodol po hodine hry Ondřej Mihálik.

Celý zápas odohrali za domácich Slováci Jakub Uhrinčať a Samuel Dancák. Hradec si udržal 7. priečku, Baník je aj naďalej predposledný.

Mladá Boleslav v zostave so slovenským obrancom Martinom Králikom zvíťazila doma nad Pardubicami 2:0. Ďalší Slovák Samuel Kopásek nastúpil v drese Pardubíc na druhý polčas.

Česká liga - 26. kolo

FK Mladá Boleslav - FK Pardubice 2:0 (1:0)

Góly: 18. Ševčík, 63. Kabongo

/M. Králik odohral celý zápas - S. Kopásek odohral druhý polčas/

FK Dukla Praha - FK Jablonec 2:0 (2:0)

Góly: 13. Gilbert, 17. Penxa

/S. Nebyla odohral celý zápas, D. Hollý odohral druhý polčas, S. Lavrinčík (všetci Jablonec) celý zápas na lavičke náhradníkov/

FC Hradec Králové - FC Baník Ostrava 1:0 (0:0)

Gól: 61. Mihálik

/J. Uhrinčať a S. Dancák odohrali celý zápas - Rusnák hral do 62. minúty, J. Pira hral od 71. minúty, V. Budinský celý zápas na lavičke náhradníkov/

Tabuľka českej ligy

Česko

