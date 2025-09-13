VIDEO: Zubimendi sa blysol parádnym volejom. Arsenal si doma vychutnal Nottingham

LONDÝN. Futbalisti londýnskeho Arsenalu zdolali Nottingham Forest 3:0 v úvodnom stretnutí 4. kola anglickej Premier League v sobotu na domácom štadióne.
Dvoma gólmi sa blysol španielsky stredopoliar Martin Zubimendi, medzitým si svoj tretí presný zásah v ligovom ročníku pripísala ďalšia letná akvizícia „kanonierov“, švédsky útočník Viktor Gyökeres.
VIDEO: Prvý gól Zubimendiho v zápase Arsenal - Nottingham
Zverenci Mikela Artetu tak majú po štyroch kolách na konte 9 bodov. „Lesníci“ majú naďalej 4 body, vôbec prvýkrát ich viedol austrálsky kormidelník Ange Postecoglou.
Premier League - 4. kolo:
FC Arsenal - Nottingham Forest 3:0 (1:0)
Góly: 32. a 79. Zubimendi, 46. Gyökeres