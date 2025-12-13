Vavro striedal v závere pri triumfe Wolfsburgu, St. Pauli zvládlo dôležitý duel v boji o záchranu

Futbalisti Wolfsburgu oslavujú gól.
Futbalisti Wolfsburgu oslavujú gól. (Autor: TASR/dpa via AP)
TASR|13. dec 2025 o 18:18
Na priečky zaisťujúce Ligu majstrov sa priblížil Frankfurt.

Futbalisti VfL Wolfsburg zvíťazili v 14. kole nemeckej Bundesligy na pôde Borussie Mönchengladbach 3:1.

Slovenský obranca Denis Vavro nastúpil za hostí v 83. minúte, dva góly „vlkov" vsietil Patrick Wimmer.

1. FC St. Pauli aj vďaka dvom gólom Holanďana Martijna Kaarsa zdolal Heidenheim 2:1. Hoffenheim si poradil s Hamburgerom SV 4:1.

Bundesliga - 14. kolo

Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg 1:3 (1:3)

Gól: 22. Koulierakis (vlastný) - 4. a 34. Wimmer, 30. Amoura

/D. Vavro (Wolfsburg) nastúpil v 83. min/

Eintracht Frankfurt - FC Augsburg 1:0 (0:0)

Góla: 58. Doan

FC St. Pauli - 1. FC Heidenheim 2:1 (1:0)

Gól: 35. a 53. Kaars - 64. Pieringer, ČK: 45+1. Smith (St. Pauli)

TSG 1899 Hoffenheim - Hamburger SV 4:1 (2:0)

Góly: 8. Prömel, 31. Kabak, 65. Lemperle, 72. Asllani - 82. Phillippe

Tabuľka Bundesligy

Bundesliga

    dnes 18:18
