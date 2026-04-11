Obertov tím vyhral po viac ako dvoch mesiacoch. Suslov nehral, AC Miláno zaváhalo

Futbalisti AC Miláno prehrali v 32. kole talianskej Serie A s Udinese 0:3 a výrazne si skomplikovali situáciu v boji o titul.
V tabuľke zostali tretí s deväťbodovou stratou na vedúci Inter Miláno. Ich mestský rival odohral o zápas menej rovnako ako druhý SSC Neapol, ktorý má pred AC dvojbodový náskok.
Udinese rozhodlo o svojom triumfe na San Sire už v prvom polčase. Friulčania sa ujali vedenia po vlastnom góle Davideho
Bartesaghiho, ich náskok zvýšil Jurgen Ekkelenkamp. Triumf hostí, ktorí sa v tabuľke posunuli na 10. priečku, spečatil po zmene strán Arthur Atta. Pre AC to bole tretia prehra z uplynulých štyroch zápasov.
Hráči Cagliari v zostave so slovenským reprezentantom Adamom Obertom zvíťazili nad Cremonese 1:0. O triumfe Sardínčanov nad nováčikom súťaže rozhodol v 63. minúte Sebastiano Esposito. Hellas Verona bez suspendovaného Tomáša Suslova prehral na pôde FC Turín 1:2. V tabuľke je na zostupovom 19. mieste.
Serie A - 32. kolo:
AC Miláno - Udinese Calcio 0:3 (0:2)
Góly: 26. Bartesaghi (vl.), 37. Ekkelenkamp, 71. Atta
Cagliari Calcio - US Cremonese 1:0 (0:0)
Gól: 63. Esposito
/A. Obert (Cagliari) odohral celý zápas/
FC Turín - Hellas Verona 2:1 (1:1)
Góly: 6. Simeone, 50. Casadei - 38. Bowie