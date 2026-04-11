VIDEO: Vavro sa netešil. V Dortmunde riešili problém so sieťou i resuscitovali fanúšika

Futbalisti VfL Wolfsburg v zostave so slovenským reprezentačným obrancom Denisom Vavrom prehrali v 29. kole nemeckej Bundesligy s Eintrachtom Frankfurt 1:2. V tabuľke sú na zostupovom 17. mieste.
Borussia Dortmund podľahla v šlágri Bayeru Leverkusen 0:1. O triumfe „farmaceutov“ rozhodol v 42. minúte nemecký reprezentant Robert Andrich.
V priebehu zápasu museli na tribúne štadióna Signal Iduna Park resuscitovať jedného z fanúšikov.
Bundesliga - 29. kolo:
VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt 1:2 (0:2)
Góly: 90.+8 Pejčinovič - 21. Höjlund, 32. Kalimuendo
/D. Vavro (Wolfsburg) hral do 79. min/
1. FC Heidenheim - 1. FC Union Berlín 3:1 (2:0)
Góly: 9. a 36. Honsak, 79. Zivzivadze - 74. Querfeld
Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 0:1 (0:1)
Gól: 42. Andrich
RB Lipsko - Borussia Mönchengladbach 1:0 (0:0)
Gól: 81. Diomande