VIDEO: Vavro sa netešil. V Dortmunde riešili problém so sieťou i resuscitovali fanúšika

Smutní hráči Borussie.
Smutní hráči Borussie. (Autor: TASR/AP)
TASR, ČTK|11. apr 2026 o 17:52
Borussia podľahla v šlágri Bayeru Leverkusen.

Futbalisti VfL Wolfsburg v zostave so slovenským reprezentačným obrancom Denisom Vavrom prehrali v 29. kole nemeckej Bundesligy s Eintrachtom Frankfurt 1:2. V tabuľke sú na zostupovom 17. mieste.

Borussia Dortmund podľahla v šlágri Bayeru Leverkusen 0:1. O triumfe „farmaceutov“ rozhodol v 42. minúte nemecký reprezentant Robert Andrich.

V priebehu zápasu museli na tribúne štadióna Signal Iduna Park resuscitovať jedného z fanúšikov. 

VIDEO: Problém so sieťou Dortmundu

Bundesliga - 29. kolo:

VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt 1:2 (0:2)

Góly: 90.+8 Pejčinovič - 21. Höjlund, 32. Kalimuendo

/D. Vavro (Wolfsburg) hral do 79. min/

1. FC Heidenheim - 1. FC Union Berlín 3:1 (2:0)

Góly: 9. a 36. Honsak, 79. Zivzivadze - 74. Querfeld

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 0:1 (0:1)

Gól: 42. Andrich

RB Lipsko - Borussia Mönchengladbach 1:0 (0:0)

Gól: 81. Diomande

Tabuľka Bundesligy

Bundesliga

    Smutní hráči Borussie.
    Smutní hráči Borussie.
    VIDEO: Vavro sa netešil. V Dortmunde riešili problém so sieťou i resuscitovali fanúšika
