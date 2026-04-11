Banská Bystrica potvrdila pozíciu lídra. Zvolen sa po výhre dostal na druhé miesto

Radosť hráčov MFK Dukla Banská Bystrica v zápase so Zlatými Moravcami. (Autor: Facebook / MFK Dukla Banská Bystrica)
Sportnet, TASR|11. apr 2026 o 19:38
ShareTweet0

Futbalisti Dukly Banská Bystrica zvíťazili v sobotňajšom stretnutí 24. kola MONACObet ligy na pôde Šamorína 2:0. Potvrdili tak pozíciu lídra súťaže. 

Na čele priebežnej tabuľky majú Bystričania náskok 16 bodov pred dvojicou Petržalka, Zvolen.

Na druhú pozíciu sa však ešte môžu vrátiť Zlaté Moravce, ktoré majú k dobru nedeľný duel na pôde „béčka“ Žiliny. 

MONACObet liga - 24. kolo

MFK Zvolen - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 2:1 (1:0)

Góly: 35. Sylvestr, 67. Úradník - 90.+2 Staš

Rozhodcovia: Bláha - Pozor, Hancko, ŽK: Gono - Daneji, Holp, Macejko, Mráz, ČK: 45. Holp (L. Mikuláš) po 2. ŽK, 752 divákov.

MŠK Púchov - FC Petržalka 1:2 (0:0)

Góly: 90. Lévai - 57. a 73. Appiah

Rozhodcovia: Fúsek - Bereš, Cisko, ŽK: Kapur (Petržalka), 480 divákov.

Stará Ľubovňa Redfox Football Club - FK Inter Bratislava 2:2 (1:2)

Góly: 41. Kousal, 51. Mašlej - 30. Piroska (z 11 m), 33. Djiby Ba

Rozhodcovia: Kolofik - Kmec, Gallik, ŽK: Jendrek, Capko, Kapusta - Šulla, Diop, Piroska, 444 divákov.

FC ŠTK 1914 Šamorín - MFK Dukla Banská Bystrica 0:2 (0:0)

Góly: 62. Richtárech, 89. Okechukwu

Rozhodcovia: Šinka - Poruban, Hrenák, ŽK: Urblík, Kucman - Joao Miranda, Slebodník, ČK: 68. Joao Miranda (B. Bystrica) po 2. ŽK, 384 divákov.

Tabuľka II. ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
24
17
4
3
51:22
55
V
V
R
P
P
2
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
24
10
9
5
35:28
39
V
R
R
V
V
3
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
24
11
6
7
38:24
39
V
V
V
V
R
4
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
24
10
7
7
44:42
37
P
R
P
V
P
5
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
23
10
7
6
46:37
37
P
R
R
V
P
6
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
24
9
8
7
40:29
35
P
P
V
R
R
7
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
23
10
5
8
33:30
35
V
R
V
V
V
8
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
24
9
6
9
28:29
33
R
P
V
P
P
9
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
24
8
5
11
31:39
29
V
P
V
V
P
10
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
23
8
4
11
31:41
28
P
P
P
R
R
11
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
23
7
5
11
30:38
26
R
V
P
P
P
12
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
24
7
5
12
33:39
26
P
V
P
P
R
13
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
23
6
8
9
27:39
26
R
V
R
V
P
14
Slávia TU KošiceSlávia TU KošiceSlávia TU Košice
23
6
7
10
32:41
25
R
P
R
V
V
15
MŠK PúchovMŠK PúchovMŠK Púchov
24
5
9
10
28:40
24
P
R
P
V
R
16
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
24
5
7
12
28:37
22
R
V
P
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Momentka zo zápasu Slovan Bratislava - Spartak Trnava.
    Momentka zo zápasu Slovan Bratislava - Spartak Trnava.
    Trnava dvakrát vyhrávala v Bratislave. Slovan v oboch prípadoch dokázal nájsť odpoveď
    dnes 19:56
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Banská Bystrica potvrdila pozíciu lídra. Zvolen sa po výhre dostal na druhé miesto