Banská Bystrica potvrdila pozíciu lídra. Zvolen sa po výhre dostal na druhé miesto

Futbalisti Dukly Banská Bystrica zvíťazili v sobotňajšom stretnutí 24. kola MONACObet ligy na pôde Šamorína 2:0. Potvrdili tak pozíciu lídra súťaže.
Na čele priebežnej tabuľky majú Bystričania náskok 16 bodov pred dvojicou Petržalka, Zvolen.
Na druhú pozíciu sa však ešte môžu vrátiť Zlaté Moravce, ktoré majú k dobru nedeľný duel na pôde „béčka“ Žiliny.
MONACObet liga - 24. kolo
MFK Zvolen - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 2:1 (1:0)
Góly: 35. Sylvestr, 67. Úradník - 90.+2 Staš
Rozhodcovia: Bláha - Pozor, Hancko, ŽK: Gono - Daneji, Holp, Macejko, Mráz, ČK: 45. Holp (L. Mikuláš) po 2. ŽK, 752 divákov.
MŠK Púchov - FC Petržalka 1:2 (0:0)
Góly: 90. Lévai - 57. a 73. Appiah
Rozhodcovia: Fúsek - Bereš, Cisko, ŽK: Kapur (Petržalka), 480 divákov.
Stará Ľubovňa Redfox Football Club - FK Inter Bratislava 2:2 (1:2)
Góly: 41. Kousal, 51. Mašlej - 30. Piroska (z 11 m), 33. Djiby Ba
Rozhodcovia: Kolofik - Kmec, Gallik, ŽK: Jendrek, Capko, Kapusta - Šulla, Diop, Piroska, 444 divákov.
FC ŠTK 1914 Šamorín - MFK Dukla Banská Bystrica 0:2 (0:0)
Góly: 62. Richtárech, 89. Okechukwu
Rozhodcovia: Šinka - Poruban, Hrenák, ŽK: Urblík, Kucman - Joao Miranda, Slebodník, ČK: 68. Joao Miranda (B. Bystrica) po 2. ŽK, 384 divákov.
