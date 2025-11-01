Krutá rana pre súpera PSG. Úradujúci majster udrel gólom z nadstaveného času

PARÍŽ. Futbalisti Parížu Saint-Germain zvíťazili v 11. kole francúzskej Ligue 1 doma nad OGC Nice 1:0.
Dlho bezgólový duel rozhodol v štvrtej minúte nadstaveného času druhého polčasu Goncalo Ramos.
Úradujúci majster Francúzska tak pokračuje v sérii bez prehry, naposledy neuspel v súťažnom stretnutí 22. septembra proti Marseille.
Víťazný bol aj druhý tím z Paríža, FC získal všetky body z trávnika Monaca po výsledku 1:0.
Ligue 1 - 11. kolo
Paríž Saint-Germain - OGC Nice 1:0 (0:0)
Gól: 90+4. Ramos
AS Monaco - Paríž FC 0:1 (0:0)
Gól: 53. Simon