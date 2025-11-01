Krutá rana pre súpera PSG. Úradujúci majster udrel gólom z nadstaveného času

Goncalo Ramos oslavuje so spoluhráčmi gól do siete Nice.
Goncalo Ramos oslavuje so spoluhráčmi gól do siete Nice. (Autor: TASR/AP)
TASR|1. nov 2025 o 21:09
Z víťazstva sa tešil aj Paríž FC.

PARÍŽ. Futbalisti Parížu Saint-Germain zvíťazili v 11. kole francúzskej Ligue 1 doma nad OGC Nice 1:0.

Dlho bezgólový duel rozhodol v štvrtej minúte nadstaveného času druhého polčasu Goncalo Ramos.

Úradujúci majster Francúzska tak pokračuje v sérii bez prehry, naposledy neuspel v súťažnom stretnutí 22. septembra proti Marseille.

Víťazný bol aj druhý tím z Paríža, FC získal všetky body z trávnika Monaca po výsledku 1:0.

Ligue 1 - 11. kolo

Paríž Saint-Germain - OGC Nice 1:0 (0:0)

Gól: 90+4. Ramos

AS Monaco - Paríž FC 0:1 (0:0)

Gól: 53. Simon

Tabuľka Ligue 1

Ligue 1

    dnes 21:09
