AC Miláno prehrávalo už o dva góly, no zápas otočilo. V tabuľke opäť preskočilo Neapol

Futbalisti AC Miláno sa vrátili na čelo tabuľky Serie A o skóre pred SSC Neapol. V 14. kole najvyššej talianskej súťaže zvíťazili na pôde FC Turín 3:2, hoci v 17. minúte prehrávali 0:2.
O triumfe „rossoneri" rozhodol dvoma gólmi v druhom polčase striedajúci Američan Christian Pulisic.
Hráči Parmy uspeli na štadióne Pisy 1:0. O triumfe nad nováčikom rozhodol v 40. minúte Poliak Adrian Benedyczak z pokutového kopu. Udinese prehralo s FC Janov 1:2, tri body pre hostí zariadil v 83. minúte Brooke Norton-Cuffy.
Serie A - 14. kolo
FC Turín - AC Miláno 2:3 (2:1)
Góly: 10. Vlašič (z 11 m), 17. Zapata - 67. a 77. Pulisic, 25. Rabiot
Udinese Calcio - FC Janov 1:2 (0:1)
Góly: 65. Piotrowsk - 34. Malinovskyj (z 11 m), 83. Norton-Cuffy
AC Pisa - Parma Calcio 0:1 (0:1)
Gól: 40. Benedyczak (z 11 m), ČK: 90+3. Nzola (Pisa)