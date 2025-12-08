AC Miláno prehrávalo už o dva góly, no zápas otočilo. V tabuľke opäť preskočilo Neapol

Mike Maignan zachraňuje svoj tím úspešným zákrokom proti FC Turín.
8. dec 2025
Dva góly strelil Christian Pulisic.

Futbalisti AC Miláno sa vrátili na čelo tabuľky Serie A o skóre pred SSC Neapol. V 14. kole najvyššej talianskej súťaže zvíťazili na pôde FC Turín 3:2, hoci v 17. minúte prehrávali 0:2.

O triumfe „rossoneri" rozhodol dvoma gólmi v druhom polčase striedajúci Američan Christian Pulisic.

Hráči Parmy uspeli na štadióne Pisy 1:0. O triumfe nad nováčikom rozhodol v 40. minúte Poliak Adrian Benedyczak z pokutového kopu. Udinese prehralo s FC Janov 1:2, tri body pre hostí zariadil v 83. minúte Brooke Norton-Cuffy.

Serie A - 14. kolo

FC Turín - AC Miláno 2:3 (2:1)

Góly: 10. Vlašič (z 11 m), 17. Zapata - 67. a 77. Pulisic, 25. Rabiot

Udinese Calcio - FC Janov 1:2 (0:1)

Góly: 65. Piotrowsk - 34. Malinovskyj (z 11 m), 83. Norton-Cuffy

AC Pisa - Parma Calcio 0:1 (0:1)

Gól: 40. Benedyczak (z 11 m), ČK: 90+3. Nzola (Pisa)

Tabuľka Serie A

Serie A

