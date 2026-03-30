Nemci uspeli na domácej pôde. Estónsko nestačilo na africkú krajinu

Futbalisti Bulharska zdolali v pondelňajšom prípravnom zápase Indonéziu 1:0 vďaka gólu Marina Petkova z pokutového kopu.
Uzbekistan zvíťazil nad Venezuelou 5:4 po rozstrele z 11 m. V riadnom hracom čase sa zápas skončil 0:0.
Cyprus si poradil s Moldavskom 3:2, keď dva góly domácich vsietil Charalampos Charalampous a Rwanda zdolala Estónsko 2:0.
Prípravné zápasy - 30. marec
Rwanda - Estónsko 2:0 (0:0)
Góly: 30. Biramahire, 51. Mickels
Cyprus - Moldavsko 3:2 (3:0)
Góly: 30. a 44. Charalampous, 6. Kastanos - 53. Popescu, 88. Stina
Azerbajdžan - Sierra Leone 1:1 (0:1), 9:8 po rozstrele z 11 m
Góly: 72. Mammadov - 28. Kanu
Indonézia - Bulharsko 0:1 (0:1)
Gól: 37. Petkov (z 11 m)
Uzbekistan - Venezuela 0:0, 5:4 po rozstrele z 11 m
Nemecko - Ghana 2:1 (1:0)
Góly: 45.+3 Havertz z pen., 88. Undav - 70. Fatawu