Nemci uspeli na domácej pôde. Estónsko nestačilo na africkú krajinu

Nemecko oslavuje gól.
Nemecko oslavuje gól. (Autor: TASR/AP)
TASR|30. mar 2026 o 22:50
Cyprus si poradil s Moldavskom 3:2.

Futbalisti Bulharska zdolali v pondelňajšom prípravnom zápase Indonéziu 1:0 vďaka gólu Marina Petkova z pokutového kopu.

Uzbekistan zvíťazil nad Venezuelou 5:4 po rozstrele z 11 m. V riadnom hracom čase sa zápas skončil 0:0.

Cyprus si poradil s Moldavskom 3:2, keď dva góly domácich vsietil Charalampos Charalampous a Rwanda zdolala Estónsko 2:0.

Prípravné zápasy - 30. marec

Rwanda - Estónsko 2:0 (0:0)

Góly: 30. Biramahire, 51. Mickels

Cyprus - Moldavsko 3:2 (3:0)

Góly: 30. a 44. Charalampous, 6. Kastanos - 53. Popescu, 88. Stina

Azerbajdžan - Sierra Leone 1:1 (0:1), 9:8 po rozstrele z 11 m

Góly: 72. Mammadov - 28. Kanu

Indonézia - Bulharsko 0:1 (0:1)

Gól: 37. Petkov (z 11 m)

Uzbekistan - Venezuela 0:0, 5:4 po rozstrele z 11 m

Nemecko - Ghana 2:1 (1:0)

Góly: 45.+3 Havertz z pen., 88. Undav - 70. Fatawu

Futbalisti Kosova oslavujú výhru nad Slovenskom.
Futbalisti Kosova oslavujú výhru nad Slovenskom.
