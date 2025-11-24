Como nepozná prehru už v desiatich zápasoch. Turínskemu klubu uštedrilo debakel

Hráči Coma oslavujú gól v sieti FC Turín.
TASR|24. nov 2025 o 20:56
Futbalisti Coma vyhrali v pondelkovom dueli 12. kola Serie A na ihrisku FC Turín presvedčivo 5:1 a ligovú šnúru bez prehry natiahli už na desať zápasov.

V tabuľke sa posunuli o bod pred Juventus na šiestu priečku, dvoma gólmi im k tomu pomohol mladý holandský útočník Jayden Addai.

Como jediný raz v sezóne prehralo ešte koncom augusta v Bologni, v lige má bilanciu 5-6-1. Turín prehral prvýkrát po šiestich stretnutiach a je dvanásty.

Serie A - 12. kolo:

FC Turín – Como 1907 1:5 (1:1)

Góly: 45.+2 Vlašič (z 11m) – 36. a 52. Addai, 72. Ramon, 78. Paz, 86. Baturina

Tabuľka Serie A

Serie A

