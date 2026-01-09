Šesťgólová prestrelka nepriniesla víťaza. Borussia aj súper skórovali v nadstavení

Futbalisti Borussie Dortmund a Eintrachtu Frankfurt otvorili nový kalendárny rok v nemeckej Bundeslige divokou remízou 3:3. Eintracht dokázal v piatkovom stretnutí 16. kola dvakrát dotiahnuť gólovú stratu, v nadstavenom čase druhého polčasu sa dokonca dostal do vedenia vďaka Mahmoudovi Dahoudovi.
„Žlto-čierni“ však odvrátili prehru v záverečných sekundách po góle striedajúceho Carneyho Chukwuemeku. Dortmund si upevnil s 33 bodmi priebežné 2. miesto, Frankfurtu patrí 7. pozícia s 26 bodmi.
Bundesliga - 16. kolo
Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund 3:3 (1:1)
Góly: 22. Uzun (z 11 m), 71. Ebnoutalib, 90.+2 Dahoud - 10. Beier, 68. Nmecha, 90.+6 Chukwuemeka