Šesťgólová prestrelka nepriniesla víťaza. Borussia aj súper skórovali v nadstavení

Momentka zo zápasu Eintracht Frankfurt a Borussia Dortmund.
Momentka zo zápasu Eintracht Frankfurt a Borussia Dortmund. (Autor: TASR/AP)
TASR|9. jan 2026 o 22:59
ShareTweet0

Upevnila si s 33 bodmi priebežné 2. miesto.

Futbalisti Borussie Dortmund a Eintrachtu Frankfurt otvorili nový kalendárny rok v nemeckej Bundeslige divokou remízou 3:3. Eintracht dokázal v piatkovom stretnutí 16. kola dvakrát dotiahnuť gólovú stratu, v nadstavenom čase druhého polčasu sa dokonca dostal do vedenia vďaka Mahmoudovi Dahoudovi.

„Žlto-čierni“ však odvrátili prehru v záverečných sekundách po góle striedajúceho Carneyho Chukwuemeku. Dortmund si upevnil s 33 bodmi priebežné 2. miesto, Frankfurtu patrí 7. pozícia s 26 bodmi.

Bundesliga - 16. kolo

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund 3:3 (1:1)

Góly: 22. Uzun (z 11 m), 71. Ebnoutalib, 90.+2 Dahoud - 10. Beier, 68. Nmecha, 90.+6 Chukwuemeka

Tabuľka Bundesligy

Bundesliga

    Momentka zo zápasu Eintracht Frankfurt a Borussia Dortmund.
    Momentka zo zápasu Eintracht Frankfurt a Borussia Dortmund.
    Šesťgólová prestrelka nepriniesla víťaza. Borussia aj súper skórovali v nadstavení
    dnes 22:59
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Nemecko»Bundesliga»Šesťgólová prestrelka nepriniesla víťaza. Borussia aj súper skórovali v nadstavení