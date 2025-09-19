Banská Bystrica je v nižšej súťaži dominantá. Bez prehry pokračuje aj ďalej

Gólová radosť futbalistov MFK Dukla Banská Bystrica.
Gólová radosť futbalistov MFK Dukla Banská Bystrica. (Autor: TASR)
TASR|19. sep 2025 o 22:23
ShareTweet1

Na tretiu priečku sa posunuli Zlaté Moravce.

BRATISLAVA. Futbalisti Banskej Bystrice sú aj po 9. kole MONACObet ako jediný nezdolaný tím.

Priebežný líder si upevnil vedúcu pozíciu v tabuľke víťazstvom nad Šamorínom 3:1. Banskobystričania majú na čele šesťbodový náskok pred druhým Liptovským Mikulášom, ktorý má zápas k dobru.

Na tretiu priečku sa posunuli Zlaté Moravce po triumfe nad „béčkom“ MŠK Žilina 3:1.

Rovnakým výsledkom sa skončil v prospech OFK Dynamo Malženice aj duel na ihrisku Považskej Bystrice.

Najvýraznejší podiel na plnom bodovom zisku hostí mal 18-ročný Dávid Bukovský, ktorý strelil dva góly.

MONACObet liga - 9. kolo

MFK Dukla Banská Bystrica - FC ŠTK 1914 Šamorín 3:1 (2:1)

Góly: 21. Slebodník, 30. Považanec, 64. Gerec – 45.+1 Varga. Rozhodcovia: Libiak - Straka, Bednár, ŽK: Willwéber - Rovis, Pavúk, Marong

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

FC ViOn Zlaté Moravce - MŠK Žilina B 3:1 (1:0)

Góly: 22. a 60. Mrva, 58. Kuzma – 90. Baleja. ČK: 66. Yendare (Žilina) po druhej žltej. Rozhodcovia: Chromý - Haring, Poruban, ŽK: Helebrand, Totka - Šamaj, Yendare, 542 divákov

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

MŠK Považská Bystrica - OFK Dynamo Malženice 1:3 (1:2)

Góly: 32. Tancík – 40. a 90.+5 Bukovský, 45. Polťák. Rozhodcovia: Choreň – Poracký, Hrebeňár. ŽK: Kubala, Horvát - Turanský, Kotlár, 595 divákov

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Tabuľka II. ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
9
7
2
0
21:7
23
V
V
R
V
V
2
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
8
5
2
1
19:13
17
V
V
R
V
R
3
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
8
4
3
1
18:10
15
V
V
P
V
R
4
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
8
4
3
1
11:7
15
V
V
R
R
P
5
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
8
3
4
1
15:11
13
P
R
R
V
V
6
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
8
3
3
2
9:7
12
R
P
V
P
R
7
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
9
3
2
4
13:15
11
P
V
P
R
V
8
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
8
3
2
3
14:10
11
P
P
V
V
R
9
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
8
3
2
3
8:9
11
P
V
R
V
V
10
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
8
3
1
4
11:13
10
V
P
P
P
V
11
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
9
3
1
5
14:21
10
P
P
P
V
R
12
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
7
2
2
3
7:8
8
P
V
P
P
V
13
Slávia TU KošiceSlávia TU KošiceSlávia TU Košice
7
1
2
4
9:15
5
V
P
P
R
R
14
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
7
1
2
4
7:14
5
P
R
P
P
R
15
MŠK PúchovMŠK PúchovMŠK Púchov
8
1
2
5
10:17
5
P
V
P
P
P
16
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
8
1
1
6
9:18
4
R
V
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Gólová radosť futbalistov MFK Dukla Banská Bystrica.
    Gólová radosť futbalistov MFK Dukla Banská Bystrica.
    Banská Bystrica je v nižšej súťaži dominantá. Bez prehry pokračuje aj ďalej
    dnes 22:231
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Banská Bystrica je v nižšej súťaži dominantá. Bez prehry pokračuje aj ďalej