Hviezdy Realu zničili Kórejskú republiku. Son v rekordnom zápase smútil

BRATISLAVA. Futbalisti Brazílie deklasovali v piatkovom prípravnom zápase v Soule domácu Kórejskú republiku 5:0.
Po dva góly „kanárikov“ strelili Estevao a Rodrygo, ďalší pridal jeho spoluhráč z Realu Madrid Vinicius Junior.
Kapitán domáceho tímu Son Heung-min odohral 137. reprezentačný zápas a utvoril nový rekord v počte štartov v národnom tíme.
Útočník Los Angeles FC a bývalý kanonier Tottenhamu sa osamostatnil na čele štatistiky od Cha Bum-kuna a Hong Myung-boa (obaja 136 štartov), súčasného trénera juhokórejskej reprezentácie.
V ďalšom stretnutí Uruguaj zdolal na neutrálnej pôde v malajzijskej metropole Kuala Lumpur reprezentáciu Dominikánskej republiky 1:0. Jediný gól strelil v 60. minúte Ignacio Laquintana.
Prípravné zápasy - 10. október
Japonsko - Paraguaj 2:2 (1:1)
Góly: 26. Ogawa, 90.+4 Ueda - 20. Almiron, 64. Gomez
Kórejská republika - Brazília 0:5 (0:2)
Góly: 13. a 47. Estevao, 41. a 49. Rodrygo, 77. Vinicius Junior
Uruguaj - Dominikánska republika 1:0 (0:0)
Gól: 60. Laquintana