Hviezdy Realu zničili Kórejskú republiku. Son v rekordnom zápase smútil

Futbalisti Brazílie oslavujú gól.
Futbalisti Brazílie oslavujú gól. (Autor: TASR/AP)
TASR|10. okt 2025 o 15:25 (aktualizované 10. okt 2025 o 17:16)
V druhom zápase remizovalo Japonsko s Paraguajom.

BRATISLAVA. Futbalisti Brazílie deklasovali v piatkovom prípravnom zápase v Soule domácu Kórejskú republiku 5:0.

Po dva góly „kanárikov“ strelili Estevao a Rodrygo, ďalší pridal jeho spoluhráč z Realu Madrid Vinicius Junior.

Kapitán domáceho tímu Son Heung-min odohral 137. reprezentačný zápas a utvoril nový rekord v počte štartov v národnom tíme.

Útočník Los Angeles FC a bývalý kanonier Tottenhamu sa osamostatnil na čele štatistiky od Cha Bum-kuna a Hong Myung-boa (obaja 136 štartov), súčasného trénera juhokórejskej reprezentácie.

V ďalšom stretnutí Uruguaj zdolal na neutrálnej pôde v malajzijskej metropole Kuala Lumpur reprezentáciu Dominikánskej republiky 1:0. Jediný gól strelil v 60. minúte Ignacio Laquintana.

Prípravné zápasy - 10. október

Japonsko - Paraguaj 2:2 (1:1)

Góly: 26. Ogawa, 90.+4 Ueda - 20. Almiron, 64. Gomez

Kórejská republika - Brazília 0:5 (0:2)

Góly: 13. a 47. Estevao, 41. a 49. Rodrygo, 77. Vinicius Junior

Uruguaj - Dominikánska republika 1:0 (0:0)

Gól: 60. Laquintana

Reprezentácie

