Haraslín pečatil jasnú výhru Sparty. Hradec nemal problémy s posledným tímom

Slovenský futbalista Lukáš Haraslín prispel gólom k víťazstvu Sparty Praha na trávniku Zlína (3:0) v 21. kole českej Change ligy.
Reprezentačný krídelník zaznamenal siedmy tohtosezónny ligový presný zásah. Sparte patrí v tabuľke druhá pozícia s päťbodovou stratou na vedúcu Slaviu Prahu.
Chance liga - 21. kolo
FC Hradec Králové - Dukla Praha 3:0 (2:0)
Góly: 29. a 32. Darida, 51. Vlkanova
/J. Uhrinčať hral od 91. minúty - J. Kadák odohral celý zápas/
Bohemians Praha 1905 - FK Pardubice 1:2 (0:0)
Góly: 90+1. Ristovski - 52. Smékal, 69. Tanko
ČK: 19. Godwin (Pardubice)
FC Zlín - AC Sparta Praha 0:3 (0:0)
Góly: 65. Rrahmani, 74. Mercado, 86. Haraslín
/M. Pišoja hral do 75. minúty - L. Haraslín hral od 69. minúty/