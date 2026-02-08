Haraslín pečatil jasnú výhru Sparty. Hradec nemal problémy s posledným tímom

Z výhry sa tešia aj Pardubice.

Slovenský futbalista Lukáš Haraslín prispel gólom k víťazstvu Sparty Praha na trávniku Zlína (3:0) v 21. kole českej Change ligy.

Reprezentačný krídelník zaznamenal siedmy tohtosezónny ligový presný zásah. Sparte patrí v tabuľke druhá pozícia s päťbodovou stratou na vedúcu Slaviu Prahu.

Chance liga - 21. kolo

FC Hradec Králové - Dukla Praha 3:0 (2:0)

Góly: 29. a 32. Darida, 51. Vlkanova

/J. Uhrinčať hral od 91. minúty - J. Kadák odohral celý zápas/

Bohemians Praha 1905 - FK Pardubice 1:2 (0:0)

Góly: 90+1. Ristovski - 52. Smékal, 69. Tanko

ČK: 19. Godwin (Pardubice)

FC Zlín - AC Sparta Praha 0:3 (0:0)

Góly: 65. Rrahmani, 74. Mercado, 86. Haraslín

/M. Pišoja hral do 75. minúty - L. Haraslín hral od 69. minúty/

Tabuľka Chance ligy

