Mallorca sa vyhýba pásmu zostupu. Kapitán Valjent doviedol tím k cennému bodu

Futbalisti Mallorcy remizovali v nedeľnom zápase 35. kola španielskej La Ligy s Villarrealom 1:1.
Za domácich nastúpil ako kapitán slovenský obranca Martin Valjent. Jeho tím získal cenný bod v boji o udržanie a nachádza sa dva body nad pásmom zostupu. Villarreal je na treťom mieste, o šesť bodov pred Atleticom Madrid.
Dôležité body v boji o záchranu získala aj Valencia, ktorá zvíťazila na pôde Athletica Bilbao 1:0.
V tabuľke je momentálne dvanásta o päť bodov nad pásmom záchrany, jej nedeľnému súperovi patrí deviate miesto za Getafe a Realom Sociedad pre horšiu bilanciu vzájomných zápasov. Tím na siedmom mieste postupuje do kvalifikácie Konferenčnej ligy.
Posledné Oviedo získalo bod za remízu 0:0 s Getafe. Domáci dohrávali zápas v deviatich, no dokázali udržať nerozhodný stav a tým pádom aj malú šancu na zotrvanie.
Tri kolá pred koncom strácajú deväť bodov na sedemnástu Gironu, s ktorou majú lepšiu bilanciu vzájomných zápasov. Getafe je momentálne na siedmej priečke zaručujúcej účasť v kvalifikácii Konferenčnej ligy.
La Liga - 35. kolo:
Athletic Bilbao - FC Valencia 0:1 (0:0)
Gól: 72. Sadiq
RCD Mallorca - FC Villarreal 1:1 (1:1)
Góly: 45.+2 Muriqi - 31. Perez (z 11 m)
/M. Valjent (Mallorca) odohral celý zápas/
Real Oviedo - FC Getafe 0:0
ČK: 54. Lopez, 78. Sibo (obaja Oviedo)