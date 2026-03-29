Mladík PSG zažiaril v národnom drese. Mikautadze rozhodol o výhre Gruzínska

Futbalisti Francúzska vyhrali v nedeľnom prípravnom stretnutí nad Kolumbiou 3:1. Hralo sa v americkom Landoveri.
Dvoma gólmi prispel k triumfu favorita Desire Doue, gól a asistenciu si pripísal Marcus Thuram.
Hráči Gruzínska zvíťazili v na pôde Litvy 2:0 vďaka dvom gólom Georgesa Mikautadzeho. Arménsko prehralo s Bieloruskom 1:2. Aruba si poradila s Lichtenštajnskom 4:1.
Prípravné zápasy - 29. marec
Kolumbia – Francúzsko 1:3 (0:2)
Góly: 77. Campaz - 29. a 56. Doue, 41. Thuram
Aruba - Lichtenštajnsko 4:1 (2:0)
Góly: 18. Romano, 25. Robertha, 69. Breinburg, 90+4. Hofer (vlastný) - 53. Zund
ČK: 61. Ostiana (Aruba)
Litva - Gruzínsko 0:2 (0:0)
Góly: 70. a 84. Mikautadze (prvý z 11 m)
ČK: 90+3. Gineitis (Litva) po druhej ŽK
Arménsko - Bielorusko 1:2 (0:1)
Góly: 88. Bichakchjan (z 11 m) - 8. Jablonski, 72. Tiknizjan (vlastný)