Hellas bez Suslova odchádza z Ríma naprázdno. Fiorentina pokračuje v nepresvedčivom štarte

RÍM. Futbalisti Sassuola zaznamenali v 5. kole talianskej Serie A druhé tohtosezónne víťazstvo. V nedeľu triumfovali na domácom trávniku nad Udinese 3:1.
Fiorentina pokračuje v nepresvedčivom štarte do ligovej kampane, s Pisou uhrala bezgólovú remízu a v tomto ročníku stále ešte nevyhrala.
Rovnako to platí aj o Hellase Verona, ktorý prehral na pôde AS Rím 0:2. V zostave Hellasu naďalej pre zranenie absentuje slovenský reprezentant Tomáš Suslov.
AS sa drží na čelných pozíciách tabuľky, z piatich odohraných duelov dokázal v štyroch prípadoch uspieť.
Serie A - 5. kolo
US Sassuolo - Udinese Calcio 3:1 (2:0)
Góly: 8. Lauriente, 12. Kone, 81. Iannoni - 55. Davis
AS Rím - Hellas Verona 2:0 (1:0)
Góly: 7. Dovbik, 79. Soule
/T. Suslov (Hellas) chýbal na zápasovej súpiske pre zranenie/