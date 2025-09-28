Hellas bez Suslova odchádza z Ríma naprázdno. Fiorentina pokračuje v nepresvedčivom štarte

Hráč tímu AS Rím Artem Dovbyk sa raduje po strelení gólu v zápase 5. kola talianskej Serie A AS Rím - Hellas Verona.
Hráč tímu AS Rím Artem Dovbyk sa raduje po strelení gólu v zápase 5. kola talianskej Serie A AS Rím - Hellas Verona.
28. sep 2025
Sassuolo triumfovalo nad Udinese 3:1.

RÍM. Futbalisti Sassuola zaznamenali v 5. kole talianskej Serie A druhé tohtosezónne víťazstvo. V nedeľu triumfovali na domácom trávniku nad Udinese 3:1.

Fiorentina pokračuje v nepresvedčivom štarte do ligovej kampane, s Pisou uhrala bezgólovú remízu a v tomto ročníku stále ešte nevyhrala.

Rovnako to platí aj o Hellase Verona, ktorý prehral na pôde AS Rím 0:2. V zostave Hellasu naďalej pre zranenie absentuje slovenský reprezentant Tomáš Suslov.

AS sa drží na čelných pozíciách tabuľky, z piatich odohraných duelov dokázal v štyroch prípadoch uspieť.

Serie A - 5. kolo

US Sassuolo - Udinese Calcio 3:1 (2:0)

Góly: 8. Lauriente, 12. Kone, 81. Iannoni - 55. Davis

AS Rím - Hellas Verona 2:0 (1:0)

Góly: 7. Dovbik, 79. Soule

/T. Suslov (Hellas) chýbal na zápasovej súpiske pre zranenie/

Pisa SC - AFC Fiorentina 0:0

Tabuľka Serie A

Serie A

    dnes 17:24
