Rím drvivým prvým polčasom rozhodol o triumfe. Útočí na účasť v Lige majstrov

Hráči AS Rím sa tešia z gólu. (Autor: TASR/AP)
TASR, ČTK|4. máj 2026 o 23:19
Zaznamenal 20. víťazstvo v sezóne, viac dosiahol len istý majster Inter Miláno a Neapol.

Futbalisti US Cremonese prehrali v pondelkovom zápase 35. kola talianskej Serie A s Laziom Rím 1:2.

V boji o záchranu tak strácajú na sedemnáste Lecce naďalej štyri body. Lazio je ôsme, o dva body pred Bolognou a Sassuolom. 

V úsilí o pohárovú Európu si pomohol AS Rím, ktorý zvíťazil nad Fiorentinou jasne 4:0. Posunul sa tak na piatu priečku zaručujúcu účasť v Európskej lige, Fiorentina zostala na 16. pozícii.

AS Rím zároveň stráca už len bod na štvrté miesto Juventusu, ktoré zaručuje účasť v Lige majstrov

Rimania rozhodli drvivým prvým polčasom. Už v 17. minúte viedli o dva góly, presadili sa Mancini a Franca.

Do prestávky pridal ďalší gól Hermoso a v druhom dejstve poistil výsledok Pisilli. „Vlci“ využili zaváhanie konkurentov v tabuľke a zaznamenali 20. víťazstvo v ligovej sezóne, lepšie sú na tom iba už istý majster Inter Miláno (26) a druhý Neapol (21).

Serie A - 35. kolo

US Cremonese - Lazio Rím 1:2 (1:0)

Góly: 29. Bonazzoli - 53. Isaksen, 90.+2 Noslin

AS Rím - ACF Fiorentina 4:0 (3:0)

Góly: 13. Mancini, 17. Wesley, 34. Hermoso, 58. Pisilli

Tabuľka Serie A

