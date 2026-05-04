Rím drvivým prvým polčasom rozhodol o triumfe. Útočí na účasť v Lige majstrov

Futbalisti US Cremonese prehrali v pondelkovom zápase 35. kola talianskej Serie A s Laziom Rím 1:2.
V boji o záchranu tak strácajú na sedemnáste Lecce naďalej štyri body. Lazio je ôsme, o dva body pred Bolognou a Sassuolom.
V úsilí o pohárovú Európu si pomohol AS Rím, ktorý zvíťazil nad Fiorentinou jasne 4:0. Posunul sa tak na piatu priečku zaručujúcu účasť v Európskej lige, Fiorentina zostala na 16. pozícii.
AS Rím zároveň stráca už len bod na štvrté miesto Juventusu, ktoré zaručuje účasť v Lige majstrov
Rimania rozhodli drvivým prvým polčasom. Už v 17. minúte viedli o dva góly, presadili sa Mancini a Franca.
Do prestávky pridal ďalší gól Hermoso a v druhom dejstve poistil výsledok Pisilli. „Vlci“ využili zaváhanie konkurentov v tabuľke a zaznamenali 20. víťazstvo v ligovej sezóne, lepšie sú na tom iba už istý majster Inter Miláno (26) a druhý Neapol (21).
Serie A - 35. kolo
US Cremonese - Lazio Rím 1:2 (1:0)
Góly: 29. Bonazzoli - 53. Isaksen, 90.+2 Noslin
AS Rím - ACF Fiorentina 4:0 (3:0)
Góly: 13. Mancini, 17. Wesley, 34. Hermoso, 58. Pisilli