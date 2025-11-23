VIDEO: Verona stále čaká na víťazstvo. Prepadla sa už na úplne dno

Futbalisti Hellasu Verona utrpeli šiestu prehru v prebiehajúcej sezóne talianskej Serie A a klesli na poslednú priečku tabuľky.
V sobotnom zápase 12. kola doma podľahli hráčom Parmy 1:2, triumf hostí zariadil dvoma gólmi útočník Mateo Pellegrino.
Verone naďalej chýba slovenský reprezentant Tomáš Suslov, ktorý si v auguste poranil predný skrížený väz v ľavom kolene a v tomto ročníku nenastúpil ani raz.
V ďalšom stretnutí zvíťazili hráči AS Rím na pôde Cremonese 3:1, strelecky sa na tom podieľala trojica Matias Soule, Evan Ferguson a Wesley.
Rimania v tabuľke poskočili na líderskú pozíciu pred SSC Neapol a Inter Miláno, na ktorý čakalo večerné derby s AC.
Serie A - 12. kolo:
Hellas Verona - Parma Calcio 1:2 (0:1)
Góly: 65. Giovane - 18. a 80. Pellegrino
US Cremonese - AS Rím 1:3 (0:1)
Góly: 90.+3 Folino - 17. Soule, 64. Ferguson, 69. Wesley