VIDEO: Verona stále čaká na víťazstvo. Prepadla sa už na úplne dno

Mateo Pellegrino oslavuje gól. (Autor: TASR/LaPresse via AP)
23. nov 2025 o 15:56
AS Rím sa dostal do čela súťaže.

Futbalisti Hellasu Verona utrpeli šiestu prehru v prebiehajúcej sezóne talianskej Serie A a klesli na poslednú priečku tabuľky.

V sobotnom zápase 12. kola doma podľahli hráčom Parmy 1:2, triumf hostí zariadil dvoma gólmi útočník Mateo Pellegrino.

Verone naďalej chýba slovenský reprezentant Tomáš Suslov, ktorý si v auguste poranil predný skrížený väz v ľavom kolene a v tomto ročníku nenastúpil ani raz.

V ďalšom stretnutí zvíťazili hráči AS Rím na pôde Cremonese 3:1, strelecky sa na tom podieľala trojica Matias Soule, Evan Ferguson a Wesley.

Rimania v tabuľke poskočili na líderskú pozíciu pred SSC Neapol a Inter Miláno, na ktorý čakalo večerné derby s AC.

Serie A - 12. kolo:

Hellas Verona - Parma Calcio 1:2 (0:1)

Góly: 65. Giovane - 18. a 80. Pellegrino


US Cremonese - AS Rím 1:3 (0:1)

Góly: 90.+3 Folino - 17. Soule, 64. Ferguson, 69. Wesley

Tabuľka Serie A

Serie A

    VIDEO: Verona stále čaká na víťazstvo. Prepadla sa už na úplne dno
    dnes 15:56
