Krstovič opäť zažiaril v Atalante. V mestskom derby bolo viac červených kariet ako gólov

TURÍN. Futbalisti AS Rím zdolali v rímskom derby v rámci 4. kola talianskej Serie A Lazio 1:0.
O víťazstve nad mestským rivalom rozhodol navrátilec do základnej zostavy Lorenzo Pellegrini.
V 38. minúte AS úspešne napádalo obranu Lazia a rodák z hlavného mesta zúžitkoval prihrávku Matiasa Souleho.
Pre Pellegriniho to bol prvý štart v sezóne. Lazio dohrávalo stretnutie v desiatich, červenú kartu videl v 86. minúte frustrovaný Reda Belahyane a v úplnom závere sa k nemu pridal aj jeho spoluhráč Matteo Guendouzi.
Hráči AS majú po štyroch kolách na konte 9 bodov po troch víťazstvách najtesnejším rozdielom, Lazio naopak prehralo už svoj tretí duel v sezóne.
Atalanta je naďalej bez prehry, v nedeľu uspela na ihrisku FC Turín 3:0. Dvoma gólmi sa pod to podpísal Nikola Krstovič, bývalý hráč Dunajskej Stredy.
Jeho tímu patrí priebežne piata priečka. Rovnako bez prehry a s ôsmimi bodmi v tabuľke je na tom nováčik z Cremonese po remíze 0:0 s Parmou.
Serie A - 4. kolo
Lazio Rím - AS Rím 0:1 (0:1)
Gól: 38. Pellegrini
ČK: 86. Belahyane, 90.+7. Guendouzi (obaja Lazio)
US Cremonese – FC Parma 0:0
FC Turín – Atalanta Bergamo 0:3 (0:3)
Góly: 30. a 38. Krstovič, 34. Sulemana