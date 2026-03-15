VIDEO: Učebnicová prihrávka Fernandesa aj skvelý nástup Šeška. United zvládli dôležitý zápas

Futbalisti Manchestru United zvíťazili v nedeľňajšom zápase 30. kola najvyššej anglickej Premier League na domácom trávniku s Aston Villou 3:1.
O výhre rozhodli v záverečných minútach, víťazný gól strelil v 71. minúte Matheus Cunha po nádhernej prihrávke Bruna Fernandesa.
VIDEO: Gólová hlavička Casemira
Víťazstvo poistil v 81. minúte náhradník Benjamin Šeško. United sa osamostatnili v tabuľke na treťom mieste, na ktorom boli doteraz práve so svojím dnešným súperom.
Duel medzi Crystal Palace a Leedsom priniesol v závere prvého dejstva chaos, keď najprv nepremenil penaltu Dominic Calvert-Lewin a o niekoľko chvíľ neskôr už hostia dohrávali bez vylúčeného Gabriela Gudmundssona.
VIDEO: Gól Cunhu a prihrávka Fernandesa
Domáci však početnú výhodu v druhom polčase nevyužili a zápas sa skončil deľbou bodov po výsledku 0:0.
Bezgólovou remízou sa skončilo aj stretnutie Nottinghamu Forest s Fulhamom. Zverenci Vitora Pereiru ašpirovali na tri body, ale gól z kopačky Dana Ndoyeho neplatil pre postavenie mimo hry.
Premier League - 30. kolo
Manchester United - Aston Villa 3:1 (0:0)
Góly: 53. Casemiro, 71. Cunha, 81. Šeško - 64. Barkley
Crystal Palace - Leeds 0:0
ČK: 45.+5 Gudmundsson (Leeds) po 2. ŽK