VIDEO: Učebnicová prihrávka Fernandesa aj skvelý nástup Šeška. United zvládli dôležitý zápas

Manchester United oslavuje gól.
Manchester United oslavuje gól. (Autor: TASR/AP)
TASR|15. mar 2026 o 16:57
V ostatných dueloch nepadol ani gól.

Futbalisti Manchestru United zvíťazili v nedeľňajšom zápase 30. kola najvyššej anglickej Premier League na domácom trávniku s Aston Villou 3:1.

O výhre rozhodli v záverečných minútach, víťazný gól strelil v 71. minúte Matheus Cunha po nádhernej prihrávke Bruna Fernandesa.

Víťazstvo poistil v 81. minúte náhradník Benjamin Šeško. United sa osamostatnili v tabuľke na treťom mieste, na ktorom boli doteraz práve so svojím dnešným súperom.

Duel medzi Crystal Palace a Leedsom priniesol v závere prvého dejstva chaos, keď najprv nepremenil penaltu Dominic Calvert-Lewin a o niekoľko chvíľ neskôr už hostia dohrávali bez vylúčeného Gabriela Gudmundssona.

Domáci však početnú výhodu v druhom polčase nevyužili a zápas sa skončil deľbou bodov po výsledku 0:0.

Bezgólovou remízou sa skončilo aj stretnutie Nottinghamu Forest s Fulhamom. Zverenci Vitora Pereiru ašpirovali na tri body, ale gól z kopačky Dana Ndoyeho neplatil pre postavenie mimo hry.

Premier League - 30. kolo

Manchester United - Aston Villa 3:1 (0:0)

Góly: 53. Casemiro, 71. Cunha, 81. Šeško - 64. Barkley

Crystal Palace - Leeds 0:0

ČK: 45.+5 Gudmundsson (Leeds) po 2. ŽK

Nottingham Forest - Fulham 0:0

    Manchester United oslavuje gól.
    Manchester United oslavuje gól.
    VIDEO: Učebnicová prihrávka Fernandesa aj skvelý nástup Šeška. United zvládli dôležitý zápas
    dnes 16:57
