Barcelonu potiahol hetrikový Raphinha. Valjent videl pri otočke žltú kartu

Futbalisti FC Barcelona si v nedeľňajšom zápase 28. kola španielskej La Ligy poradili s FC Sevilla 5:2.
Bolo to pre nich štvrté ligové víťazstvo v rade, po ktorom majú na čele tabuľky naďalej štvorbodový náskok na Real Madrid.
Na triumfe domácich sa tromi gólmi podieľal brazílsky krídelník Raphinha, pričom prvý a druhý gól strelil z penalty. Sevilla prehrala prvýkrát po piatich zápasoch.
Hráči RCD Mallorca zvíťazili nad Espanyolom Barcelona 2:1. Slovenský obranca Martin Valjent odohral v drese domácich celý zápas a v nadstavenom čase dostal žltú kartu.
O triumfe Mallorky rozhodol v 88. Samu Costa. Pre Mallorku to bolo prvé víťazstvo po piatich stretnutiach (0-1-4).
La Liga - 28. kolo
RCD Mallorca - Espanyol Barcelona 2:1 (0:1)
Góly: 65. Torre, 88. Samu Costa - 36. Pickel
ČK: 54. Pickel (Espanyol)
/M. Valjent (Mallorca) odohral celý zápas, dostal ŽK/
FC Barcelona - FC Sevilla 5:2 (3:1)
Góly: 9., 21. a 51. Raphinha (prvý a druhý z 11 m), 38. Olmo, 60. Cancelo - 45.+3 Oso, 90.+2 Sow