Barcelonu potiahol hetrikový Raphinha. Valjent videl pri otočke žltú kartu

Barcelona oslavuje gól.
Barcelona oslavuje gól. (Autor: TASR/AP)
TASR|15. mar 2026 o 18:42
Raphinha strelil prvé dva góly z pokutových kopov.

Futbalisti FC Barcelona si v nedeľňajšom zápase 28. kola španielskej La Ligy poradili s FC Sevilla 5:2.

Bolo to pre nich štvrté ligové víťazstvo v rade, po ktorom majú na čele tabuľky naďalej štvorbodový náskok na Real Madrid.

Na triumfe domácich sa tromi gólmi podieľal brazílsky krídelník Raphinha, pričom prvý a druhý gól strelil z penalty. Sevilla prehrala prvýkrát po piatich zápasoch.

Hráči RCD Mallorca zvíťazili nad Espanyolom Barcelona 2:1. Slovenský obranca Martin Valjent odohral v drese domácich celý zápas a v nadstavenom čase dostal žltú kartu.

O triumfe Mallorky rozhodol v 88. Samu Costa. Pre Mallorku to bolo prvé víťazstvo po piatich stretnutiach (0-1-4).

La Liga - 28. kolo

RCD Mallorca - Espanyol Barcelona 2:1 (0:1)

Góly: 65. Torre, 88. Samu Costa - 36. Pickel

ČK: 54. Pickel (Espanyol)

/M. Valjent (Mallorca) odohral celý zápas, dostal ŽK/

FC Barcelona - FC Sevilla 5:2 (3:1)

Góly: 9., 21. a 51. Raphinha (prvý a druhý z 11 m), 38. Olmo, 60. Cancelo - 45.+3 Oso, 90.+2 Sow

Tabuľka La Ligy

La Liga

    Barcelona oslavuje gól.
    Barcelona oslavuje gól.
    Barcelonu potiahol hetrikový Raphinha. Valjent videl pri otočke žltú kartu
    dnes 18:42
