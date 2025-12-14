Celta Vigo uspela na domácej pôde. Oviedo dostalo krutú facku a ostáva predposledné

Futbalisti Celta Vigo oslavujú gól.
Futbalisti Celta Vigo oslavujú gól. (Autor: TASR/AP)
TASR|14. dec 2025 o 19:18
Futbalisti Celty Vigo poskočili už na ôsme miesto tabuľky.

Futbalisti FC Sevilla sa po troch nevydarených zápasoch dočkali víťazstva. V nedeľnom dueli 16. kola španielskej La Ligy zdolali doma Real Oviedo hladko 4:0. Predtým Sevilčania dvakrát prehrali a raz remizovali.

Celta Vigo doma zdolala Bilbao 2:0 a s 22 bodmi poskočila už na ôsme miesto tabuľky. Na svojho nedeľného súpera na 7. priečke stráca už iba bod.

La Liga - 16. kolo

Celta Vigo - Athletic Bilbao 2:0 (0:0)

Góly: 48. Swedberg, 55. El Abdellaoui

FC Sevilla - Real Oviedo 4:0 (2:0)

Góly: 4. Adams, 22. Sow, 51. Mendy, 89. Ejuke. ČK: 83. Carmo (Oviedo)

Tabuľka La Ligy

La Liga

    dnes 19:18
