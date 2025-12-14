Celta Vigo uspela na domácej pôde. Oviedo dostalo krutú facku a ostáva predposledné

Futbalisti FC Sevilla sa po troch nevydarených zápasoch dočkali víťazstva. V nedeľnom dueli 16. kola španielskej La Ligy zdolali doma Real Oviedo hladko 4:0. Predtým Sevilčania dvakrát prehrali a raz remizovali.
Celta Vigo doma zdolala Bilbao 2:0 a s 22 bodmi poskočila už na ôsme miesto tabuľky. Na svojho nedeľného súpera na 7. priečke stráca už iba bod.
La Liga - 16. kolo
Celta Vigo - Athletic Bilbao 2:0 (0:0)
Góly: 48. Swedberg, 55. El Abdellaoui
FC Sevilla - Real Oviedo 4:0 (2:0)
Góly: 4. Adams, 22. Sow, 51. Mendy, 89. Ejuke. ČK: 83. Carmo (Oviedo)