Lobotkov Neapol po piatich triumfoch zaváhal. Inter Miláno sa mu môže vzdialiť

Futbalisti Neapola remizovali v stretnutí 32. kola talianskej Serie A na pôde Parmy 1:1 a stratili body v boji o titul. Slovenský reprezentant Stanislav Lobotka odohral v drese hostí celý zápas.
„Partenopei“ strácajú z 2. miesta na Inter Miláno šesť bodov, no priebežného lídra čakal ešte večerný duel na pôde Coma. Pred tretím AC majú náskok tri bodov. Hostia ukončili sériu piatich výhier, Parma sa netešila z víťazstva už v šiestich dueloch za sebou.
Zverenci Antonia Conteho nezachytili úvod zápasu a inkasovali už po 33 sekundách z kopačky Gabriela Strefezzu.
Pred vyrovnávajúcim gólom Lobotka prihrávkou zrýchlil postupný útok Neapola a na hranici pokutového územia našiel Rasmusa Hojlunda. Dán pristavil loptu pre Scotta McTominaya a ten po hodine hry vyrovnal.
Janov zvíťazil nad Sassuolom 2:1. Domáci síce prišli o jednogólové vedenie z prvého polčasu, no v 84. minúte rozhodol o ich víťazstve ghanský útočník Caleb Ekuban.
Na konci prvého polčasu videli po potýčke mimo ihriska červenú kartu Mikael Egill Ellertsson z Janova a aj kapitán Sassuola Domenico Berardi.
Serie A - 32. kolo:
Parma Calcio - SSC Neapol 1:1 (1:0)
Góly: 1. Strefezza - 60. McTominay
FC Janov - Sassuolo Calcio 2:1 (1:0)
Góly: 18. Malinovskij, 84. Ekuban - 57. Kone, ČK: 45+2. Ellertson - Berardi