ViOn odčinil nevýrazné výkony vysokou výhrou, vo forme sú Malženice aj Slovan B

Futbalisti FC ViOn Zlaté Moravce
Futbalisti FC ViOn Zlaté Moravce
TASR|12. apr 2026 o 13:12
Nedeľné zápasy 24. kola druhej ligy boli bohaté na góly.

Futbalisti Dynama Malženice zvíťazili v 24. kole MONACObet ligy nad Považskou Bystricou 4:2. Pre domáci tím to bolo piate víťazstvo z uplynulých šiestich duelov.

Zlaté Moravce-Vráble triumfovali na pôde B-tímu Žiliny výsledkom 4:1, „béčko“ Slovana Bratislava zdolalo Sláviu TU Košice 4:1.

MONACObet liga - 24. kolo, nedeľa:

ŠK Slovan Bratislava B - Slávia TU Košice 4:1 (3:0)

Góly: 15. Kianga, 19., 25. a 55. Maroš – 50. Trebuňák

Rozhodovali: Janček – Tokoš, Lenický, ŽK: Gáll (Slovan B).

MŠK Žilina B - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 1:4 (1:2)

Góly: 28. Bortoli – 16. Macák, 37. Kubista, 64. Balaj, 89. Darboe

Rozhodovali: Kišš – Uram, Farkaš, ŽK: Jokl, Škvarka - Duga, 120 divákov.

OFK Dynamo Malženice - MŠK Považská Bystrica 4:2 (1:1)

Góly: 27. Arthur, 52. Turanský, 70. Fábry, 79. Trello – 15. Čelko, 77. Zemko

Rozhodovali: Valent – Čajka, Tůma, ŽK: Jantsch - Chaban, Potopa.

Tabuľka II. ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
24
17
4
3
51:22
55
V
V
R
P
P
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
24
11
7
6
50:38
40
V
P
R
R
V
3
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
24
10
9
5
35:28
39
V
R
R
V
V
4
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
24
11
6
7
38:24
39
V
V
V
V
R
5
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
24
11
5
8
37:32
38
V
V
R
V
V
6
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
24
10
7
7
44:42
37
P
R
P
V
P
7
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
24
9
8
7
40:29
35
P
P
V
R
R
8
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
24
9
6
9
28:29
33
R
P
V
P
P
9
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
24
7
8
9
31:40
29
V
R
V
R
V
10
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
24
8
5
11
31:39
29
V
P
V
V
P
11
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
24
8
4
12
32:45
28
P
P
P
P
R
12
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
24
7
5
12
32:42
26
P
R
V
P
P
13
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
24
7
5
12
33:39
26
P
V
P
P
R
14
Slávia TU KošiceSlávia TU KošiceSlávia TU Košice
24
6
7
11
33:45
25
P
R
P
R
V
15
MŠK PúchovMŠK PúchovMŠK Púchov
24
5
9
10
28:40
24
P
R
P
V
R
16
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
24
5
7
12
28:37
22
R
V
P
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

