Plzeň odštartovala ligovú jar víťazne, triumfovala na pôde Karvinej

Futbalisti Viktorie Plzeň v zostave so slovenskými legionármi Patrikom Hrošovským a Dávidom Krčíkom vyhrali v dueli 20. kola českej ligy na ihrisku Karvinej 2:0.
O oba góly hostí sa postaral útočník Denis Višinský. Plzni patrí v tabuľke štvrtá priečka o bod pred Libercom, ktorý zdolal Zlín 2:0.
Baník Ostrava nevyužil dvojgólový náskok na ihrisku Slovácka a po dvoch inkasovaných góloch v záverečnej štvrťhodine remizovali 2:2.
Domáci Marek Havlík mohol dokonať obrat, ale v 84. minúte nepremenil penaltu. Oba tímy majú na konte po 15 bodov, Baník je na 14. mieste o skóre pred svojím súperom.
Česká liga - 20. kolo:
1. FC Slovácko – Baník Ostrava 2:2 (0:1)
Góly: 75. Ouanda, 80. Ndubuisi – 40. Gning, 52. Jurečka
/P. Blahút celý zápas a ŽK, M. Šviderský do 65. min, F. Vaško ŽK mimo ihriska - M. Rusnák celý zápas/
Slovan Liberec – FC Zlín 2:0 (1:0)
Góly: 23. Soliu, 59. Stránský
/P. Dulay od 58. min, L. letenay od 66. min - M. Pišoja od 69. miN/
MFK Karviná – Viktoria Plzeň 0:2 (0:1)
Góly: 19. a 60. Višinský
/K. Vallo od 75. min - D. Krčík a P. Hrošovský celý zápas/