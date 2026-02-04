San Sebastian ide ďalej. Hrdina Inaki Williams zabezpečil Bilbau postup do semifinále

TASR|4. feb 2026 o 23:15
Vyhrali na pôde Deportiva Alaves 3:2.

Futbalisti Realu Sociedad San Sebastian vyhrali v stredajšom dueli štvrťfinále Španielskeho pohára na pôde Deportiva Alaves 3:2 a postúpili do semifinále.

Hostia ešte štvrťhodinu pred koncom prehrávali 1:2, ale gólmi Goncala Guedesa a Orriho Oskarssona v priebehu štyroch minút otočili výsledok.

Postup medzi najlepšiu štvorku vydrelo aj Bilbao, o víťazstve Athletica 2:1 na ihrisku Valencie rozhodol v šiestej minúte nadstaveného času Inaki Williams.

Španielsky pohár - štvrťfinále:

Deportivo Alaves - Real Sociedad 2:3 (2:1)

Góly: 8. Rebbach, 29. Martinez (z 11 m) - 15. Oyarzabal, 76. Guedes, 80. Oskarsson

FC Valencia - Athletic Bilbao 1:2 (1:1)

Góly: 35. Sadiq – 26. Sadiq (vl.), 90.+6 I. Williams

Španielsky pohár - pavúk play-off

Copa del Rey

    st 23:15
