San Sebastian ide ďalej. Hrdina Inaki Williams zabezpečil Bilbau postup do semifinále

Futbalisti Realu Sociedad San Sebastian vyhrali v stredajšom dueli štvrťfinále Španielskeho pohára na pôde Deportiva Alaves 3:2 a postúpili do semifinále.
Hostia ešte štvrťhodinu pred koncom prehrávali 1:2, ale gólmi Goncala Guedesa a Orriho Oskarssona v priebehu štyroch minút otočili výsledok.
Postup medzi najlepšiu štvorku vydrelo aj Bilbao, o víťazstve Athletica 2:1 na ihrisku Valencie rozhodol v šiestej minúte nadstaveného času Inaki Williams.
Španielsky pohár - štvrťfinále:
Deportivo Alaves - Real Sociedad 2:3 (2:1)
Góly: 8. Rebbach, 29. Martinez (z 11 m) - 15. Oyarzabal, 76. Guedes, 80. Oskarsson
FC Valencia - Athletic Bilbao 1:2 (1:1)
Góly: 35. Sadiq – 26. Sadiq (vl.), 90.+6 I. Williams