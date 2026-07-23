Slovenský stredopoliar v Chorvátsku nezabránil prehre Jablonca. Ajax kráča za postupom

Futbalisti holandského tímu Ajax Amsterdam sa priblížili k postupu do 3. predkola Konferenčnej ligy UEFA.
Vo štvrtkovom úvodnom stretnutí 2. predkola zvíťazili na pôde srbskej Vojvodiny Novi Sad 4:1. Český zástupca FK Jablonec prehral na ihrisku chorvátskeho NH Varaždin 2:3, za hostí hral od 73. minúty slovenský stredopoliar Sebastián Nebyla.
V Košickej futbalovej aréne hral v pozícii domáceho tímu ukrajinský klub Polissia Žytomyr. Duel proti dánskemu FC Kodaň sa skončil remízou 3:3.
Výrazný krok smerom k postupu do 3. predkola vykonal HJK Helsinki. Na domácej pôde si poradil so severoírskym tímom FC Coleraine 5:0.
Konferenčná liga - 2. predkolo, prvé zápasy
Valur Reykjavík - HŠK Zrinjski Mostar 1:0 (0:0
NK Aluminij – Dinamo Tirana 1:1 (0:1)
Hapoel Tel Aviv – Ludogorec Razgrad 2:0 (1:0)
Borac Banja Luka – Petrocub Hincesti 3:0 (1:0)
LNZ Čerkasy – KAA Gent 0:0
FC Lugano – KF Dukagjini 1:0 (1:0)
NK Bravo – KF Škendija 2:1 (1:1)
Motherwell FC – HB Tórshavn 2:0 (1:0)
HNK Rijeka – Derry City 1:0 (0:0)
NSÍ Runavík – FC Koper 0:2 (0:0)
Shelbourne FC – Nõmme Kalju 5:2 (3:1)
Partizan Belehrad – UNA Strassen 4:0 (2:0)
FC Stjarnan – Tampereen Ilves 1:0 (0:0
FC Vaduz – Atletic Club d'Escaldes 4:0 (1:0)
FCSB – FK Auda 2:3 (1:2)
Paksi FC – Panathinaikos Atény 1:2 (0:1)
NK Varaždin – FK Jablonec 3:2 (1:1)
/S. Nebyla (Jablonec) hral od 73. minúty/