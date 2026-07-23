Slovenský stredopoliar v Chorvátsku nezabránil prehre Jablonca. Ajax kráča za postupom

Futbalisti Ajaxu Amsterdam
Futbalisti Ajaxu Amsterdam (Autor: TASR/AP)
TASR|23. júl 2026 o 23:08
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Slovenský stredopoliar nastúpil v závere za Jablonec v Chorvátsku, no prehre nezabránil.

Futbalisti holandského tímu Ajax Amsterdam sa priblížili k postupu do 3. predkola Konferenčnej ligy UEFA.

Vo štvrtkovom úvodnom stretnutí 2. predkola zvíťazili na pôde srbskej Vojvodiny Novi Sad 4:1. Český zástupca FK Jablonec prehral na ihrisku chorvátskeho NH Varaždin 2:3, za hostí hral od 73. minúty slovenský stredopoliar Sebastián Nebyla.

V Košickej futbalovej aréne hral v pozícii domáceho tímu ukrajinský klub Polissia Žytomyr. Duel proti dánskemu FC Kodaň sa skončil remízou 3:3.

Výrazný krok smerom k postupu do 3. predkola vykonal HJK Helsinki. Na domácej pôde si poradil so severoírskym tímom FC Coleraine 5:0.

Konferenčná liga - 2. predkolo, prvé zápasy

Valur Reykjavík - HŠK Zrinjski Mostar 1:0 (0:0

NK Aluminij – Dinamo Tirana 1:1 (0:1)

Hapoel Tel Aviv – Ludogorec Razgrad 2:0 (1:0)

Borac Banja Luka – Petrocub Hincesti 3:0 (1:0)

LNZ Čerkasy – KAA Gent 0:0

FC Lugano – KF Dukagjini 1:0 (1:0)

NK Bravo – KF Škendija 2:1 (1:1)

Motherwell FC – HB Tórshavn 2:0 (1:0)

HNK Rijeka – Derry City 1:0 (0:0)

NSÍ Runavík – FC Koper 0:2 (0:0)

Shelbourne FC – Nõmme Kalju 5:2 (3:1)

Partizan Belehrad – UNA Strassen 4:0 (2:0)

FC Stjarnan – Tampereen Ilves 1:0 (0:0

FC Vaduz – Atletic Club d'Escaldes 4:0 (1:0)

FCSB – FK Auda 2:3 (1:2)

Paksi FC – Panathinaikos Atény 1:2 (0:1)

NK Varaždin – FK Jablonec 3:2 (1:1)

/S. Nebyla (Jablonec) hral od 73. minúty/

Vojvodina Novi Sad – Ajax Amsterdam 1:4 (1:2)

Polissia Žytomyr – FC Kodaň 3:3 (2:1) /hrané v Košiciach/

AEK Larnaka – Beitar Jeruzalem 0:1 (0:0)

Raków Čenstochová – FC Valletta 3:1 (0:1)

RFS Riga – FC Vestri 4:1 (3:0)

BATE Borisov – FC Sion 1:1 (1:1)

Dinamo Tbilisi – Žalgiris Vilnius 3:0 (3:0)

FC Santa Coloma – Rapid Viedeň 1:3 (0:0)

GAIS Göteborg – FC Nordsjälland 1:0 (1:0)

FC Vitebsk – Sutjeska Nikšič 3:0 (2:0)

Universitatea Kluž – Brann Bergen 2:2 (0:1)

Zimbru Kišiňov – FC Noah 1:1 (1:0)

FK Panevežys – Tobol Kostanaj 1:1 (1:0)

VSC Debrecín – Pjunik Jerevan 1:0 (0:0)

Dila Gori – Apollon Limassol 0:4 (0:2)

Flora Tallinn – The New Saints 1:0 (1:0)

HJK Helsinki – FC Coleraine 5:0 (2:0)

Paide Linnameeskond – FK Zira Baku 1:0 (0:0)

FC Malisheva – FC Hibernian Edinburgh 2:0 (1:0)

FC Alaškert – CFR Kluž 1:1 (1:0)

FK Liepaja – Austria Viedeň 0:2 (0:1)

Konferenčná liga

    Futbalisti Ajaxu Amsterdam
    Futbalisti Ajaxu Amsterdam
    Slovenský stredopoliar v Chorvátsku nezabránil prehre Jablonca. Ajax kráča za postupom
    dnes 23:08
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