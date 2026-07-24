Po výraznom tlaku prišiel darovaný gól. DAC spravil prvý krok, no tréner chcel viac

Hráči DAC Dunajská Streda sa tešia z gólu
Fotogaléria (6)
Hráči DAC Dunajská Streda sa tešia z gólu (Autor: DAC 1904/Fekete Nándor)
TASR|24. júl 2026 o 07:57
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Dunajská Streda sa po troch rokoch opäť dočkala európskeho víťazstva.

Futbalisti DAC Dunajská Streda zaznamenali vo štvrtok prvú výhru v európskej súťaži po vyše troch rokoch.

V úvodnom zápase druhého predkola Konferenčnej ligy si poradili s Veležom Mostar 1:0. Naposledy sa tešili v júli 2023, keď zdolali gruzínske Dila Gori 2:1 v prvom zápase prvého predkola EKL.

Stretnutie bolo prvé súťažne pod vedením trénera Roberta Klaussa. „Víťazstvo je dôležité, vždy je dôležité. Prvý zápas, prvé domáce víťazstvo. Dodá nám to energiu, pozitívnu energiu, a to je dobré,“ povedal kormidelník pre TASR.

S tesným výsledkom, ktorý zariadil z penalty Giorgi Gagua, ani s výkonom tímu však kouč úplne spokojný nebol. DAC sa dostával do náznakov príležitosti, v druhom polčase aj k samotným šanciam, pohodlnejšie vedenie pred odvetou si však nevybudoval.

Fotogaléria zo zápasu DAC 1904 Dunajská Streda - FK Velež Mostar (2. predkolo Konferenčnej ligy)
Na snímke zľava Rafidine Abdullah (Mostar) a Samsindin Ouro (DAC) počas prvého zápasu 2. predkola Konferenčnej ligy FC DAC 1904 DUNAJSKÁ STREDA – Velež Mostar 23. júla 2026 v Dunajskej Strede. FOTO TASR - Edmund Örzsik - Slovensko - šport - SR - futbal - Konferenčná - liga - KL - 2.predkolo - 1.zápas - DAC - Mostar - TTX
Na snímke zľava Abdoulaye Gueye (DAC) a brankár Faris Ribić (Mostar) počas prvého zápasu 2. predkola Konferenčnej ligy FC DAC 1904 DUNAJSKÁ STREDA – Velež Mostar 23. júla 2026 v Dunajskej Strede. FOTO TASR - Edmund Örzsik - Slovensko - šport - SR - futbal - Konferenčná - liga - KL - 2.predkolo - 1.zápas - DAC - Mostar - TTX
Na snímke zľava Said Duranović (Mostar), Uroš Kabič (DAC) a Samsindin Ouro (DAC) počas prvého zápasu 2. predkola Konferenčnej ligy FC DAC 1904 DUNAJSKÁ STREDA – Velež Mostar 23. júla 2026 v Dunajskej Strede. FOTO TASR - Edmund Örzsik - Slovensko - šport - SR - futbal - Konferenčná - liga - KL - 2.predkolo - 1.zápas - DAC - Mostar - TTX
Na snímke zľava Said Duranović (Mostar) a Uroš Kabič (DAC) počas prvého zápasu 2. predkola Konferenčnej ligy FC DAC 1904 DUNAJSKÁ STREDA – Velež Mostar 23. júla 2026 v Dunajskej Strede. FOTO TASR - Edmund Örzsik - Slovensko - šport - SR - futbal - Konferenčná - liga - KL - 2.predkolo - 1.zápas - DAC - Mostar - TTX
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Na snímke zľava Samsindin Ouro (DAC) a Rafidine Abdullah (Mostar) počas prvého zápasu 2. predkola Konferenčnej ligy FC DAC 1904 DUNAJSKÁ STREDA – Velež Mostar 23. júla 2026 v Dunajskej Strede. FOTO TASR - Edmund Örzsik - Slovensko - šport - SR - futbal - Konferenčná - liga - KL - 2.predkolo - 1.zápas - DAC - Mostar - TTXNa snímke zľava Tsotne Kapanadze (DAC), Aldin Mešić (Mostar) a Samsindin Ouro (DAC) počas prvého zápasu 2. predkola Konferenčnej ligy FC DAC 1904 DUNAJSKÁ STREDA – Velež Mostar 23. júla 2026 v Dunajskej Strede. FOTO TASR - Edmund Örzsik - Slovensko - šport - SR - futbal - Konferenčná - liga - KL - 2.predkolo - 1.zápas - DAC - Mostar - TTX

„Nie je to tak, že by som nebol šťastný alebo spokojný. Keď sa však pozrieme na priebeh zápasu, bolo by lepšie, keby sme tu teraz sedeli s dvojgólovým náskokom. Mali sme totiž veľa príležitostí skórovať.

Viem však, že pre klub je dôležité, že sme vyhrali. Rovnako je podstatné, aby naši fanúšikovia prišli na štadión, videli naše víťazstvo a cítili, že bojujeme za tím aj za klub. To je naozaj dôležité.

Preto odchádzam domov s dobrým pocitom. Samozrejme, stále premýšľam nad tým, že sme mohli pridať druhý gól, ale zajtra budeme mať dobrú náladu a pozitívnu energiu.

Dobre sa pripravíme na ďalší zápas a budeme pokračovať ďalej,“ povedal 41-ročný tréner, ktorého čaká v nedeľu premiéra v Niké lige na pôde Ružomberka.

VIDEO: Zostrih zápasu Dunajská Streda - Mostar

Do šatne odchádzali tímy za nerozhodného stavu a z brejkov hrozili aj hostia.

„Cez polčasovú prestávku sme sa zamerali na dve veci. V prvom rade sme chceli zrýchliť pohyb lopty, prinútiť súpera viac sa presúvať a unaviť ho.

Po druhé sme chceli častejšie útočiť do pokutového územia, či už prostredníctvom centrov, alebo situácií jeden na jedného.

V prvom polčase sme väčšinou kombinovali okolo ich šestnástky, no po prestávke sme útočili na bránku s väčším dôrazom. Do druhého polčasu sme vstúpili dobre a vytvorili sme si niekoľko situácií v pokutovom území vrátane rohových kopov,“ zhodnotil Klauss.

Penalta, z ktorej jeho tím skóroval, prišla kuriózne. Brankár Faris Ribič rozohral od brány nakrátko, no obranca Said Duranovič nevedel, že lopta je už v hre a chytil ju do rúk.

„Gól padol po chybe súpera, takže v tom bolo aj trochu šťastia, no v tej fáze zápasu sme výrazne tlačili za vedúcim zásahom. Myslím si, že sme si napokon víťazstvo zaslúžili,“ uzavrel kormidelník.

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