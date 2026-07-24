Asi sme potrebovali facku, vravel Káčer. Žilinu mrzí, že si nevytvorila väčší náskok

Radosť z gólu hráčov Žiliny
Fotogaléria (14)
Radosť z gólu hráčov Žiliny (Autor: TASR)
TASR|24. júl 2026 o 08:49
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Atmosféry v Poľsku sa nesmieme zľaknúť, upozorňuje Kóša.

Futbalisti MŠK Žilina si v prvom zápase 2. predkola Konferenčnej ligy vytvorili priaznivú pozíciu pred budúcotýždňovou odvetou v Katowiciach.

V domácom prostredí zdolali účastníka poľskej Ekstraklasy 2:1, no mrzelo ich, že nevyhrali vyšším rozdielom a vedia, že v Poľsku ich nečaká nič jednoduché.

Zápas pritom nezačal pre Žilinu ideálne, už v 6. minúte inkasovala gól z hlavy Klemenza.

„Nám ten gól paradoxne pomohol, stále tvrdím, že človek sa nikdy nesmie vzdať, je to tak i v živote,“ načrtol svoje myšlienky žilinský tréner Pavol Staňo a pokračoval: „Katowice boli silný súper, boli výborne organizované, skvele bránili. Podľa mňa sme si vytvorili dostatok gólových šancí, škoda, že sme ich nepremenili a nevytvorili si väčší náskok do odvety.“

Fotogaléria zo zápasu MŠK Žilina - GKS Katowice (2. predkolo Konferenčnej ligy)
Na snímke základná zostava hráčov Žiliny počas prvého zápasu 2. predkola Konferenčnej ligy medzi MŠK Žilina - GKS Katovice vo štvrtok 23. júla 2026 v Žiline. FOTO TASR - Daniel Stehlík - Slovensko - šport - SR - futbal - Konferenčná - liga - KL - 2.predkolo - 1.zápas - Žilina - Katovice - ZAX
Na snímke atmosféra počas prvého zápasu 2. predkola Konferenčnej ligy medzi MŠK Žilina - GKS Katovice vo štvrtok 23. júla 2026 v Žiline. FOTO TASR - Daniel Stehlík - Slovensko - šport - SR - futbal - Konferenčná - liga - KL - 2.predkolo - 1.zápas - Žilina - Katovice - ZAX
Na snímke sprava Fabian Bzdyl (Žilina) a Marcel Wedrychowski (Katovice) bojujú o loptu počas prvého zápasu 2. predkola Konferenčnej ligy medzi MŠK Žilina - GKS Katovice vo štvrtok 23. júla 2026 v Žiline. FOTO TASR - Daniel Stehlík - Slovensko - šport - SR - futbal - Konferenčná - liga - KL - 2.predkolo - 1.zápas - Žilina - Katovice - ZAX
Na snímke v popredí s loptou Patrik Iľko (Žilina) počas prvého zápasu 2. predkola Konferenčnej ligy medzi MŠK Žilina - GKS Katovice vo štvrtok 23. júla 2026 v Žiline. FOTO TASR - Daniel Stehlík - Slovensko - šport - SR - futbal - Konferenčná - liga - KL - 2.predkolo - 1.zápas - Žilina - Katovice - ZAX
14 fotografií
Na snímke hráč Žiliny Timotej Hranica sa raduje z gólu počas prvého zápasu 2. predkola Konferenčnej ligy medzi MŠK Žilina - GKS Katovice vo štvrtok 23. júla 2026 v Žiline. FOTO TASR - Daniel Stehlík - Slovensko - šport - SR - futbal - Konferenčná - liga - KL - 2.predkolo - 1.zápas - Žilina - Katovice - ZAXNa snímke zľava Iľja Škuryn (Katovice), Fabian Bzdyl (Žilina), Marcel Wedrychowski (Katovice) a Aleksandre Narimanidze (Žilina) bojujú o loptu počas prvého zápasu 2. predkola Konferenčnej ligy medzi MŠK Žilina - GKS Katovice vo štvrtok 23. júla 2026 v Žiline. FOTO TASR - Daniel Stehlík - Slovensko - šport - SR - futbal - Konferenčná - liga - KL - 2.predkolo - 1.zápas - Žilina - Katovice - ZAXNa snímke sprava Marko Roginič (Žilina), Sebastian Milewski a Arkadiusz Jedrych (obaja Katovice) bojujú o loptu počas prvého zápasu 2. predkola Konferenčnej ligy medzi MŠK Žilina - GKS Katovice vo štvrtok 23. júla 2026 v Žiline. FOTO TASR - Daniel Stehlík - Slovensko - šport - SR - futbal - Konferenčná - liga - KL - 2.predkolo - 1.zápas - Žilina - Katovice - ZAXNa snímke radosť z gólu hráčov Žiliny počas prvého zápasu 2. predkola Konferenčnej ligy medzi MŠK Žilina - GKS Katovice vo štvrtok 23. júla 2026 v Žiline. FOTO TASR - Daniel Stehlík - Slovensko - šport - SR - futbal - Konferenčná - liga - KL - 2.predkolo - 1.zápas - Žilina - Katovice - ZAXNa snímke radosť z gólu hráčov Žiliny počas prvého zápasu 2. predkola Konferenčnej ligy medzi MŠK Žilina - GKS Katovice vo štvrtok 23. júla 2026 v Žiline. FOTO TASR - Daniel Stehlík - Slovensko - šport - SR - futbal - Konferenčná - liga - KL - 2.predkolo - 1.zápas - Žilina - Katovice - ZAXNa snímke sprava František Kóša (Žilina) a Jesse Bosch (Katovice) bojujú o loptu počas prvého zápasu 2. predkola Konferenčnej ligy medzi MŠK Žilina - GKS Katovice vo štvrtok 23. júla 2026 v Žiline. FOTO TASR - Daniel Stehlík - Slovensko - šport - SR - futbal - Konferenčná - liga - KL - 2.predkolo - 1.zápas - Žilina - Katovice - ZAXNa snímke zľava Patrik Iľko (Žilina) a Arkadiusz Jedrych (Katovice) bojujú o loptu počas prvého zápasu 2. predkola Konferenčnej ligy medzi MŠK Žilina - GKS Katovice vo štvrtok 23. júla 2026 v Žiline. FOTO TASR - Daniel Stehlík - Slovensko - šport - SR - futbal - Konferenčná - liga - KL - 2.predkolo - 1.zápas - Žilina - Katovice - ZAXNa snímke uprostred hlavný tréner MŠK Žilina Pavol Staňo počas prvého zápasu 2. predkola Konferenčnej ligy medzi MŠK Žilina - GKS Katovice vo štvrtok 23. júla 2026 v Žiline. FOTO TASR - Daniel Stehlík - Slovensko - šport - SR - futbal - Konferenčná - liga - KL - 2.predkolo - 1.zápas - Žilina - Katovice - ZAXNa snímke radosť z gólu fanúšikov Katovíc počas prvého zápasu 2. predkola Konferenčnej ligy medzi MŠK Žilina - GKS Katovice vo štvrtok 23. júla 2026 v Žiline. FOTO TASR - Daniel Stehlík - Slovensko - šport - SR - futbal - Konferenčná - liga - KL - 2.predkolo - 1.zápas - Žilina - Katovice - ZAXNa snímke fanúšikovia Katovíc počas prvého zápasu 2. predkola Konferenčnej ligy medzi MŠK Žilina - GKS Katovice vo štvrtok 23. júla 2026 v Žiline. FOTO TASR - Daniel Stehlík - Slovensko - šport - SR - futbal - Konferenčná - liga - KL - 2.predkolo - 1.zápas - Žilina - Katovice - ZAX

Zápas na horúcej pôde poľského tímu bude pre mladých Žilinčanov náročný, ich skúsený 48-ročný lodivod vidí šance na postup jasne: „Stále sme v polovici, výsledok prvého zápasu nám však dáva šancu v odvete tvrdo bojovať o postup.“

VIDEO: Pavol Staňo, hlavný tréner MŠK Žilina

Žilinský kapitán Miroslav Káčer vyrovnal na 1:1 z pokutového kopu, no skôr ako svojmu gólu sa venoval výkonu tímu: „Asi sme zase potrebovali dostať úvodnú facku, je dobre, že prišla tak skoro,“ povzdychol si a pokračoval:

„Prvý gól určite nejde len na vrub brankára. Vedeli sme, že súper má štandardné situácie výborne zvládnuté, no stačí malá chybička a pohroma je na svete. Potom však už náš výkon spĺňal potrebné parametre, naozaj sme dreli a to sa nám vrátilo v podobe víťazstva.“

Skúsený stredopoliar z pokutového kopu v 29. minúte vyrovnal na 1:1 a naštartoval obrat domácich.

„Nemal som to vôbec v pláne, my sme vlastne zabudli, že na ihrisku nie je Miško Faško a zrazu nemal kto tú penaltu kopnúť,“ zasmial sa odchovanec žilinského futbalu: „Tak som prebral zodpovednosť, chcel som tímu pomôcť, chvalabohu sa to aj s pomocou tyče podarilo. Veľmi si vážim, že sme zápas dokázali otočiť.“

Druhý gól, ktorý bol napokon víťazný, prišiel tesne po začiatku druhého polčasu z kopačky mladého odchovanca žilinského futbalu Timoteja Hranicu.

VIDEO: Víťazný gól Žiliny

„Fero Kóša si loptu pekne potiahol k šestnástke, čakal som, že mi bude prihrávať, ale keď sa rozhodol pre strelu, tak som pokračoval v pohybe a vyplatilo sa,“ odfúkol si 21-ročný krídelný hráč.

Vyzdvihol kvality súpera z Poľska: „Katowice boli agresívne, na mokrom teréne to bol náročný zápas, čo nám však vyhovuje. Naše sebavedomie rastie v každom dueli proti takto silným súperom. Vedenie je však zradné, v Poľsku nás čaká skvelá atmosféra a tej sa nesmieme zľaknúť.“

Pred novinárov predstúpil aj jediný Slovák v drese GKS, ktorý zasiahol do zápasu, Adam Zreľák. Ten nastúpil v priebehu druhého polčasu a jeho prítomnosť bolo okamžite cítiť.

„Mal som drobné problémy s lýtkom, tréner nechcel riskovať, preto som šiel do zápasu až v druhej polovici. Dali sme prvý gól, potom sme však trochu prestali hrať, Žiline sa podarilo vyrovnať a následne aj dať víťazný gól. V odvete však zabojujeme a verím, že postúpime.“

Pre skúseného 32-ročného útočníka to bol návrat na slovenské trávniky po viac než desaťročí a vnímal ho emotívne: „Určite je to špecifický zápas, po dlhom čase hrám na Slovensku, stretol som tu veľa kamarátov a známych, takže to bolo emotívne.“

Konferenčná liga

    Radosť z gólu hráčov Žiliny
    Radosť z gólu hráčov Žiliny
    Asi sme potrebovali facku, vravel Káčer. Žilinu mrzí, že si nevytvorila väčší náskok
    dnes 08:49
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