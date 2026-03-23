Českú anketu ovládol spoluhráč Greifa z Lyonu. Schicka porazil s obrovským náskokom

Ofenzívny záložník Pavel Šulc bol prvýkrát zvolený za najlepšieho českého futbalistu roka.
Dvadsaťpäťročný hráč Lyonu v tradičnej ankete FAČR suverénne o 235 bodov porazil druhého útočníka Patrika Schicka z Leverkusenu, tretie miesto obsadil obranca Ladislav Krejčí z Wolverhamptonu.
Obhajca prvenstva stredopoliar Tomáš Souček z West Hamu skončil piaty.
Medzi trénermi už piatykrát zvíťazil slávistický kouč Henrich Trpišovský.
Kategóriu talent roka vyhral záložník Matej Šín z Alkmaaru, futbalistkou roka sa druhýkrát stala Klára Cahynová, ktorá háji farby San Sebastianu.
Výsledky 61. ročníka dnes asociácia slávnostne vyhlásila v Prahe.
Rýchla adaptácia v Lyone
Šulc prežil zrejme najlepší rok v kariére. Vlani na jar patril ku kľúčovým hráčom Viktorie Plzeň, s ktorou došiel do osemfinále Európskej ligy a v domácej súťaži jej pomohol k druhému miestu.
Po letnom prestupe sa v Lyone až nečakane rýchlo stal jednou z hlavných opôr. Aktuálne má na konte v tejto sezóne francúzskej ligy už 11 gólov a je najlepším strelcom mužstva. V Lyone pôsobil aj slovenský brankár Dominik Greif, ktorý v slovenskej ankete obsadil 5. miesto. Premiérovo sa z triumfu v ankete tešil Dávid Hancko.
Za českú reprezentáciu zasiahol Šulc vlani do ôsmich zápasov a dal jeden gól. Dnešným prvenstvom nadviazal na svoje premiérové víťazstvo v druhej z veľkých českých ankiet, v lete prevzal od Klubu športových novinárov Zlatú loptu pre najlepšieho hráča uplynulej sezóny.
V minulých dňoch sa Šulc vrátil na trávniky po nedávnom svalovom zranení a takmer mesačnej pauze.
Góly Schicka na triumf nestačili
Vydarené obdobie má za sebou aj Schick. Tridsaťročný útočník patril v minulom roku k oporám Leverkusenu.
Vlani na jar dal v nemeckej lige 12 gólov, v tejto sezóne sa mu strelecky darilo aj v Lige majstrov.
Víťaz ankety FAČR za roky 2021 a 2022 v uplynulom roku rovnako ako Šulc zasiahol za reprezentáciu do ôsmich stretnutí, v ktorých štyrikrát skóroval.
Rovnaká TOP 5 ako pred rokom
Krejčí v lete zamieril z Girony na hosťovanie s opciou do Wolverhamptonu a v aktuálne poslednom tíme anglickej ligy sa ihneď zaradil medzi dôležitých hráčov základnej zostavy.
Za reprezentáciu vlani odohral sedem zápasov a dnes bol zvolený za nového kapitána mužstva po Součkovi.
Stredopoliar West Hamu na tretie víťazstvo po sebe a celkovo piaty triumf v ankete FAČR nedosiahol.
So štyrmi prvenstvami sa v historickom poradí ďalej delí o tretie miesto s Pavlom Nedvědom, lepší sú len Ivo Viktor a rekordér Petr Čech, ktorý vyhral deväťkrát.
Medzi Krejčího a Součka sa zmestil štvrtý Lukáš Provod zo Slavie, do finálovej päťky sa dostali tí istí hráči ako pred rokom.