Českú anketu ovládol spoluhráč Greifa z Lyonu. Schicka porazil s obrovským náskokom

Pavel Šulc
Pavel Šulc (Autor: X/Olympique Lyonnais)
Sportnet, ČTK|23. mar 2026 o 22:33
Obhajca prvenstva stredopoliar Tomáš Souček z West Hamu skončil piaty.

Ofenzívny záložník Pavel Šulc bol prvýkrát zvolený za najlepšieho českého futbalistu roka.

Dvadsaťpäťročný hráč Lyonu v tradičnej ankete FAČR suverénne o 235 bodov porazil druhého útočníka Patrika Schicka z Leverkusenu, tretie miesto obsadil obranca Ladislav Krejčí z Wolverhamptonu.

Medzi trénermi už piatykrát zvíťazil slávistický kouč Henrich Trpišovský.

Kategóriu talent roka vyhral záložník Matej Šín z Alkmaaru, futbalistkou roka sa druhýkrát stala Klára Cahynová, ktorá háji farby San Sebastianu.

Výsledky 61. ročníka dnes asociácia slávnostne vyhlásila v Prahe.

Je oporou Atlética aj reprezentácie. Dávid Hancko ovládol premiérovo anketu Futbalista roka
Súvisiaci článok
Je oporou Atlética aj reprezentácie. Dávid Hancko ovládol premiérovo anketu Futbalista roka

Rýchla adaptácia v Lyone

Šulc prežil zrejme najlepší rok v kariére. Vlani na jar patril ku kľúčovým hráčom Viktorie Plzeň, s ktorou došiel do osemfinále Európskej ligy a v domácej súťaži jej pomohol k druhému miestu.

Po letnom prestupe sa v Lyone až nečakane rýchlo stal jednou z hlavných opôr. Aktuálne má na konte v tejto sezóne francúzskej ligy už 11 gólov a je najlepším strelcom mužstva. V Lyone pôsobil aj slovenský brankár Dominik Greif, ktorý v slovenskej ankete obsadil 5. miesto. Premiérovo sa z triumfu v ankete tešil Dávid Hancko.

Za českú reprezentáciu zasiahol Šulc vlani do ôsmich zápasov a dal jeden gól. Dnešným prvenstvom nadviazal na svoje premiérové víťazstvo v druhej z veľkých českých ankiet, v lete prevzal od Klubu športových novinárov Zlatú loptu pre najlepšieho hráča uplynulej sezóny.

V minulých dňoch sa Šulc vrátil na trávniky po nedávnom svalovom zranení a takmer mesačnej pauze.

Nová os očarila Francúzsko. Slovák umne začal, Čech akciu geniálne zavŕšil
Súvisiaci článok
Nová os očarila Francúzsko. Slovák umne začal, Čech akciu geniálne zavŕšil

Góly Schicka na triumf nestačili

Vydarené obdobie má za sebou aj Schick. Tridsaťročný útočník patril v minulom roku k oporám Leverkusenu.

Vlani na jar dal v nemeckej lige 12 gólov, v tejto sezóne sa mu strelecky darilo aj v Lige majstrov.

Víťaz ankety FAČR za roky 2021 a 2022 v uplynulom roku rovnako ako Šulc zasiahol za reprezentáciu do ôsmich stretnutí, v ktorých štyrikrát skóroval.

Rovnaká TOP 5 ako pred rokom

Krejčí v lete zamieril z Girony na hosťovanie s opciou do Wolverhamptonu a v aktuálne poslednom tíme anglickej ligy sa ihneď zaradil medzi dôležitých hráčov základnej zostavy.

Za reprezentáciu vlani odohral sedem zápasov a dnes bol zvolený za nového kapitána mužstva po Součkovi.

Stredopoliar West Hamu na tretie víťazstvo po sebe a celkovo piaty triumf v ankete FAČR nedosiahol.

So štyrmi prvenstvami sa v historickom poradí ďalej delí o tretie miesto s Pavlom Nedvědom, lepší sú len Ivo Viktor a rekordér Petr Čech, ktorý vyhral deväťkrát.

Medzi Krejčího a Součka sa zmestil štvrtý Lukáš Provod zo Slavie, do finálovej päťky sa dostali tí istí hráči ako pred rokom.

